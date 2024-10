Talen Horton-Tucker a gagné sa place chez les Bulls

Mission réussie pour Talen Horton-Tucker, qui est parvenu à obtenir un contrat garanti pour la saison régulière de la part des Bulls, indique ESPN.

Initialement invité pour le camp d’entraînement de la franchise, « THT » a donc su prouver qu’il méritait de rester dans l’Illinois et, quand on sait qu’il est originaire de Chicago, il pouvait difficilement rêver plus belle histoire. Ses prestations en présaison (13.0 points, 3.5 passes, 2.4 rebonds) ont évidemment fait la différence aux yeux des dirigeants locaux, et on retiendra son coup de chaud vendredi face aux Cavaliers pour arracher la victoire en prolongation.

Champion NBA en 2020

Âgé de seulement 23 ans, et sur le point de commencer sa… sixième saison dans la ligue (!), Talen Horton-Tucker connaîtra ainsi une troisième équipe après les Lakers puis le Jazz. La saison dernière, il évoluait d’ailleurs dans l’Utah, affichant 10.1 points, 3.5 passes et 2.4 rebonds de moyenne.

Capable d’évoluer sur les trois postes extérieurs, le champion 2020 fera face à la concurrence de Zach LaVine, Josh Giddey, Lonzo Ball, Coby White, Ayo Dosunmu, Jevon Carter, Dalen Terry ou encore Chris Duarte.

Talen Horton-Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAL 6 14 46.7 30.8 50.0 0.3 0.8 1.2 1.0 1.7 1.3 1.0 0.2 5.7 2020-21 LAL 65 20 45.8 28.2 77.5 0.4 2.2 2.6 2.8 2.0 1.0 1.6 0.3 9.0 2021-22 LAL 60 25 41.6 26.9 80.0 0.6 2.6 3.2 2.7 2.5 1.0 1.4 0.5 10.0 2022-23 UTH 65 20 41.9 28.6 75.0 0.6 2.6 3.2 3.8 1.7 0.6 1.9 0.5 10.7 2023-24 UTH 51 20 39.6 33.0 80.7 0.4 2.0 2.4 3.5 1.8 0.9 1.3 0.4 10.1 Total 247 21 42.3 29.3 77.8 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.9 1.6 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.