Hall Of Fame : Vince Carter n’a jamais oublié le geste de Kyle Lowry

À cause des Jeux olympiques, la cérémonie du Hall Of Fame avait été décalée de quelques semaines, et c’est dimanche soir que Vince Carter, Chauncey Billups ou encore Doug Collins ont officiellement rejoint le Panthéon du basket. Tête d’affiche de cette cuvée, l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest a tenu à mettre en avant les Raptors, où il est devenu une star NBA, avant d’entamer une longue carrière de 22 saisons comme « globe-trotter ».

« Je vous remercie de m’avoir donné cette opportunité pendant six ans, et c’est là que tout a commencé. J’ai vécu des moments mémorables avec cette franchise qui a créé la Vinsanity. C’est pourquoi, sans aucun doute, j’entre au Hall Of Fame en tant que Raptor ». Un bel hommage à une franchise qui va retirer son maillot dans quelques jours, et il a remercié Kyle Lowry pour avoir joué un grand rôle dans la réconciliation avec les Raptors.

« À mon ami Kyle Lowry… Non seulement tu es l’un de mes partenaires au golf, mais tu as fait un geste incroyable pour moi quand les Raptors ont gagné le titre » se souvient Vince Carter. « Kyle était prêt à faire une interview, et il s’est mis devant moi, et m’a dit : « Viens t’asseoir, et fais l’interview avec moi ». J’ai modestement refusé, mais cela montre le genre de personne qu’il est, et j’étais vraiment reconnaissant de cette opportunité. Évidemment, comme il fait partie de l’histoire et de la franchise des Raptors, il s’est senti enclin à me demander et à vouloir que j’en fasse partie. Merci, Kyle, pour cela ».

Les Raptors et Vince Carter, c’est aussi une affaire de famille puisque son cousin, Tracy McGrady, avait rejoint à Toronto un an avant lui. « T-Mac » était d’ailleurs sur scène, à ses côtés, pour ce discours d’intronisation.

« Depuis que nous avons découvert que nous étions cousins, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cette histoire, je n’ai eu que du soutien, une épaule sur laquelle m’appuyer, et c’était logique. Le jour où nous avons découvert que nous étions cousins, j’ai reçu ce coup de fil de ma grand-mère, et il m’a dit ‘Cuz, je vais m’assurer que les Raptors te recrutent. Je m’en occupe’. Aujourd’hui, nous voilà ici et je te remercie ».

Après avoir rendu hommage à ses grands-parents, Vince Carter s’est enfin adressé à tous les autres intronisés du jour. Comme lui, Chauncey Billups et les autres entrent dans un cercle fermé, et à jamais leur statut va changer.

« La seule chose que je suis fier de dire, c’est d’abord et avant tout de féliciter tous ceux qui sont ici. J’ai été très inspiré par tout ce que vous aviez à dire et à faire. Devinez quoi, vous tous ? À partir de maintenant, on ne dira plus votre nom et votre prénom sans ajouter devant ‘Hall of Famer’ » conclut-il ainsi.