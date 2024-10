Jalen Brunson pensait mériter une place au sein de Team USA

« Il est en haut de notre liste et c’est clairement quelqu’un que nous considérons », lâchait Steve Kerr, à la mi-mars, au sujet de Jalen Brunson. Le coach de Team USA était encore dans l’incertitude quant à sa sélection de joueurs envoyés pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le meneur des Knicks était bien dans la liste élargie de 41 joueurs, mais il ne sera finalement pas retenu. Le coach des Warriors préférant partir à la quête de l’or en France avec Stephen Curry, Jrue Holiday et Tyrese Haliburton sur le poste de meneur.

Le nom de Kawhi Leonard, le 12e homme attendu à l’époque, était annoncé à la mi-avril. Un mois plus tard, Jalen Brunson était victime d’une fracture de la main, lors du match final de la série de playoffs face aux Pacers de Tyrese Haliburton.

Remplaçant de Team USA en cas de forfait de l’un des douze joueurs sélectionnés, il en prenait alors pour deux mois d’absence après son opération. Être rétabli pour le camp d’entraînement de Las Vegas semblait donc délicat. Dans tous les cas, « l’équipe a été choisie avant que je me casse la main. Mais il est clair que je voulais être sur le terrain et jouer pour les États-Unis », affiche le meneur à GQ.com.

Prêt à jouer un autre rôle

Pense-t-il qu’il aurait mérité d’y être ? « Oui, bien sûr. Vu la façon dont j’ai joué l’année dernière, je pense que je le méritais. J’aurais pu m’intégrer. J’ai joué de nombreux rôles au cours de ma carrière ; je pourrais en jouer un autre. Mais manifestement, ce n’était pas possible à ce moment-là », lâche le joueur de 28 ans qui a signé une saison exceptionnelle à près de 29 points de moyenne.

À son poste, la présence de Stephen Curry, qui avait annoncé des mois plus tôt son envie de participer, semblait inévitable. Jalen Brunson s’est donc retrouvé en ballottage avec un autre All-Star (Tyrese Haliburton) et un joueur qui s’apprêtait à remporter à nouveau le titre NBA avec les Celtics (Jrue Holiday).

Et ce dernier, contrairement aux deux autres, n’était pas membre de l’effectif envoyé un an plus tôt à la Coupe du monde. Sans conséquence pour lui. Le choix des dirigeants américains n’a pas empêché Jalen Brunson, qui avait tourné à 11 points de moyenne au Mondial 2023, de supporter la sélection américaine, finalement victorieuse.

Le leader des Knicks dit maintenant vouloir aller « de l’avant » et trouver « des moyens de s’améliorer. Vous continuez à avoir des objectifs, et c’est mon objectif : je veux jouer la prochaine fois. » Ce sera à Los Angeles, dans quatre ans.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.