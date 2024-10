La WNBA valide le changement de format pour ses playoffs

Le format des playoffs a évolué en WNBA depuis quelques années. Des premiers tours à élimination directe et des équipes mieux classées qui arrivaient en playoffs dès la demi-finale entre 2016 et 2021. Puis un format particulier avec des séries où l’équipe la mieux classée en saison régulière joue à domicile les deux premières rencontres, avant un potentiel Game 3 décisif sur le parquet de l’équipe la moins bien classée.

Un schéma 2-1 au premier tour certes pratique pour éviter les déplacements en avion, mais pas idéal pour l’équité ni pour créer des surprises. Mais comme un système de vols privés a été mis en place, peut-être était-ce le moment de changer les choses…

La question de revenir à un schéma 1-1-1 était ainsi dans l’air et Cathy Engelbert vient de le confirmer. Avant le Game 1 des Finals entre le Liberty et les Lynx, la patronne de la WNBA a pris la parole et annoncé que les séries de playoffs du premier tour se joueraient avec ce format 1-1-1 à partir de 2025.

Une saison plus longue

De plus, si le format en demi-finale ne bougera pas (au meilleur des cinq matches), celui des Finals, actuellement disputées lui aussi au meilleur des cinq matches, sera désormais le même qu’en NBA, c’est-à-dire au meilleur des sept matches (2-2-1-1-1). « Pour les Finals, cela donnera aux fans un format auquel ils sont habitués dans les autres sports », précise ainsi Cathy Engelbert.

Les équipes WNBA devront donc gagner un match de plus en Finals pour remporter le titre et cette victoire de plus vient s’ajouter à quatre matches supplémentaires en saison régulière. Là aussi, ça bouge avec 44 parties en 2025, et non plus 40 comme depuis 2023.

Dès lors, avec une saison régulière et des Finals plus longues (sans oublier de nouvelles équipes qui arrivent en 2025 et 2026), c’est un calendrier qui va s’allonger. « Le fait que la ligue prenne du volume et la demande croissante de basket WNBA ont fait de cette période le moment idéal pour offrir encore plus d’opportunités à nos fans de voir les meilleures joueuses du monde », estime la patronne de la ligue féminine.