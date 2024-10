Quand James Harden a demandé, durant l’intersaison 2023, son transfert, c’est le projet des Sixers et de Daryl Morey qui fut sacrément entamé. Le All-Star sur le départ, Tyrese Maxey encore en développement, Philadelphie allait perdre en qualité et donc en ambitions.

Mais dès cet instant, le président, et c’est son travail, a déjà commencé à imaginer la suite. James Harden a été envoyé aux Clippers, le dirigeant a tenté de faire venir Paul George dans l’échange, mais ça n’a pas fonctionné. Ce n’était pas la fin de l’histoire pour autant, car un deuxième épisode allait se jouer en 2024.

Objectif « Paul George 2024 »

L’ailier allait être en fin de contrat et on sait depuis que la franchise californienne n’avait pas l’intention d’offrir le maximum à son joueur. Dès lors, ce dernier avait prévu d’aller se renseigner auprès de la concurrence. Daryl Morey comptait là-dessus pour le séduire…

« On a été dans la direction de ce qu’on pensait être le meilleur plan pour rester des candidats au titre, mais clairement, c’était un pari risqué », concède l’ancien dirigeant de Houston. « Les paris risqués ne fonctionnent pas toujours mais on estimait que les autres étaient pires. »

Si ce plan était très risqué, ce n’était pas uniquement parce qu’il dépendait de la venue ou non de Paul George. Le All-Star a aussi, indirectement, freiné la prolongation de contrat de Tyrese Maxey et le recrutement des Sixers.

Pour rappel, le meneur de jeu aurait pu prolonger durant l’été 2023. La franchise lui a demandé de patienter, pour préparer la venue de « PG », avec la dose de risque que cela comporte : grosse blessure, saison ratée… Je veux profondément remercier Tyrese pour sa patience. Cette intersaison n’aurait pas été possible sans lui […] Il a été patient, ce qui nous a permis de réussir cette intersaison et d’être un des candidats pour le titre. Merci à lui pour ça », avait salué Daryl Morey après la prolongation de 204 millions de dollars, en juillet dernier, du joueur.



« Un pari risqué, ce n’est pas forcément un mauvais pari. Ça peut aussi être le meilleur et ça l’était évidemment »

Tyrese Maxey a totalement réussi son coup avec sa meilleure saison en carrière, un nouveau statut de All-Star et enfin le trophée de meilleure progression. Dans la foulée, avec lui, Paul George et Joel Embiid, les Sixers avaient un trio de haut niveau qu’ils ont pu entourer avec des recrues très intéressantes : Caleb Martin, Eric Gordon, Reggie Jackson, Andre Drummond et Guerschon Yabusele. Plus Kyle Lowry et Kelly Oubre Jr. qui ont rempilé.

Ce qu’avait imaginé le dirigeant s’est donc parfaitement déroulé. « C’était clairement risqué oui, mais c’était le meilleur plan », insiste Daryl Morey. « Un pari risqué, ce n’est pas forcément un mauvais pari. Ça peut aussi être le meilleur et ça l’était évidemment. »

L’objectif était d’être un candidat crédible pour le titre en 2025 et, à quelques jours du début des hostilités, les Sixers le sont. « On fait partie des quelques équipes qui sont au sommet. Je pense que Boston mérite d’être le favori, mais on a une chance cette année d’être avec eux et de pouvoir les battre », conclut le dirigeant.