Tyrese Maxey, la patience récompensée

Paul George, Caleb Martin, Andre Drummond, Eric Gordon et Reggie Jackson. Tels sont les nouveaux joueurs des Sixers, recrutés cet été. Et pour signer tout ce beau monde, la franchise de Philadelphie peut remercier Tyrese Maxey, qui lui-même a prolongé pour 204 millions de dollars durant cette intersaison.

Pourquoi donc ? Parce qu’il aurait pu prolonger son contrat en 2023. Néanmoins, si attendre une année de plus était plus avantageux pour la franchise, afin de recruter, c’était également plus risqué pour lui…

« Je veux profondément remercier Tyrese pour sa patience », a déclaré Daryl Morey, le président des Sixers. « Cette intersaison n’aurait pas été possible sans lui. Il était clairement en passe de devenir ce qu’il est devenu, c’est-à-dire un All-Star et une future star de la ligue. Il a été patient, ce qui nous a permis de réussir cette intersaison et d’être un des candidats pour le titre. Merci à lui pour ça. »

Un pari qu’il fallait justifier devant sa famille

Tyrese Maxey a terminé la saison 2023/24 avec le trophée de meilleure progression, un nouveau statut de All-Star et une moyenne de 25.9 points. Le tout pour un salaire de seulement 4.3 millions de dollars, qui correspondait à sa dernière année de contrat rookie. Difficile de faire meilleur rapport qualité/prix.

Mais une grosse blessure ou une saison ratée et c’était son nouveau contrat qui était en danger. Finalement, il a fait la meilleure saison de sa carrière et les Sixers ont pu réussir un recrutement XXL. Tout le monde est gagnant.

« Ça a bien fonctionné », livre le meneur de jeu. « Quand on a entendu ça l’été dernier, c’était difficile. C’était compliqué de faire ça, surtout quand on a travaillé aussi dur pour obtenir un deuxième contrat. Il faut être professionnel, accepter la situation. Les opportunités pour une franchise de faire ça ne sont pas nombreuses, donc je suis conscient de ça. J’en ai beaucoup parlé avec Joel Embiid. Je devais aussi calmer ma famille, et ce fut l’aspect le plus compliqué, de les convaincre de la situation, sur la masse salariale… »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.