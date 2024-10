Nike est dans le bon timing en sortant ce nouveau coloris « Relentless » de la Sabrina 2 alors que Sabrina Ionescu sort d’une série exceptionnelle en demi-finale des playoffs WNBA. Depuis le début des playoffs, la shooteuse du New York Liberty tourne à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en moyenne !

Cette Sabrina 2 « Relentless » ne pouvait donc pas mieux tomber, comme les 3-points de la shooteuse new-yorkaise, qui a tourné à un remarquable 46.5% de réussite en 7.2 tentatives en moyenne en postseason. La tige est ornée de blanc et de blanc nacré, avec pour finitions le « Swoosh » et le logo « S » de la joueuse ressortant en marron.

Pour rappel, la Sabrina 2, à la coupe légèrement plus basse, a gardé le même ADN que la chaussure précédente, avec une tige composée de différentes superpositions de mesh, un « Swoosh » imposant sur l’empeigne renforcée par des câbles intérieurs pour le maintien, et une languette en cuir, où le logo « S » de la joueuse, apparaît en évidence. Pour ce qui est de la semelle, une mousse React s’étend sur toute la longueur de la semelle intermédiaire, complété par une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

La Sabrina 2 « Relentless » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.