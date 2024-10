Steven Adams, le 6e titulaire des Rockets

Ce lundi soir, les Rockets débutent leur présaison avec une rencontre face au Jazz. Un adversaire plutôt idéal pour tester le secteur intérieur puisqu’il y a toujours du très costaud à Utah avec la triplette Markkanen-Collins-Kessler. Côté Rockets, on possède trois pivots aux profils différents avec Alperen Şengun, Jock Landale et le revenant Steven Adams. Pour l’Australien, c’est l’un des meilleurs trios à ce poste.

« C’est clair et évident, il y a deux gars qui sont des pivots titulaires : Steven et Alpi » constate Jock Landale. « C’est clairement une dynamique intéressante. Quand on regarde l’ensemble, je pense que je suis l’un des meilleurs backups de la NBA. Et heureusement, nous sommes trois à être sacrément bons. Je n’ai aucun problème à dire qu’ils ont deux longueurs d’avance sur moi. Quand on regarde le reste de la NBA, nous avions un problème à ce poste par rapport aux autres, et je trouve que les Rockets ont mis en forme un phénoménal trio de pivots ».

Sengun apprend la dureté

Avec son expérience, Steven Adams s’enflamme moins. Le « Kiwi » reprend tout juste la compétition, et préfère voir ce que ça donne avant de porter un jugement. « En NBA, je ne sais pas… mais c’est très solide » reconnaît-il à propos de la place de ce trio en NBA. « Les gars ici sont très bons. Mais c’est plus sur le papier. On n’a pas joué de match. Peu importe à quoi ça ressemble sur le papier, c’est l’équipe la mieux connectée qui sera la plus riche. Niveau talent, c’est intéressant. Il faut qu’on crée des automatismes dès que possible. »

Pour Ime Udoka, il va donc falloir trouver les bonnes rotations pour partager le temps de jeu entre ses trois pivots. Chacun a un profil bien défini, et le jeune Sengun ne peut que progresser au contact d’un vétéran comme Adams. « Face à lui, je dois juste être plus dur sur les écrans retard. C’est l’un des meilleurs rebondeurs offensifs de la NBA, et ça me permet d’apprendre beaucoup de choses » confie le Turc. « Il va apporter de la dureté, et Steven est vraiment le gars le plus costaud de la NBA. Il va beaucoup nous aider. J’ai beaucoup à apprendre de nos batailles à l’entraînement, des secteurs dans lesquels je dois m’améliorer. Il essaie de tout nous apprendre. »

Depuis neuf ans, Steven Adams a toujours été titulaire…

Depuis sa saison rookie, Steven Adams n’a débuté que quatre matches du banc en neuf ans, et il pourrait parfaitement débuter avec Alperen Sengun, dont la mobilité et la capacité à attaquer le cercle en dribble pourraient être intéressantes sur le poste 4. « Je suis à l’aise avec l’idée de jouer ailier-fort » répond-il d’ailleurs.

Sauf que son coach est moins convaincu. « On en a parlé, mais on ne l’a pas encore fait » explique Ime Udoka à propos de débuter avec deux pivots. « On regarde… mais quand vous jouez avec deux pivots, vous voulez que l’un des deux soit un shooteur ». Or ni Alperen Sengun, ni Steven Adams n’ont ce profil d’intérieur shooteur, et pour l’instant, Jabari Smith Jr. devrait donc conserver sa place de titulaire.