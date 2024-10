Payton Pritchard et les Celtics s’emballent à 3-points à Abu Dhabi

Ce ne sont pas encore les choses sérieuses, mais la NBA est de retour sur les parquets. À Abu Dhabi, ce sont ainsi les Celtics et les Nuggets qui ont lancé la présaison, avec un match… typique de la présaison.

Les deux derniers champions NBA ont ainsi affiché leurs rotations attendues en début de match, avant de petit à petit ouvrir leurs bancs. De quoi permettre à Boston de finalement remporter la partie (107-103) derrière les 21 points à 6/12 de loin de Payton Pritchard. Le meneur, qui avait gagné le surnom de « Preseason P » grâce à son extrême efficacité lors de la présaison précédente, ajoute 6 passes décisives, en 24 minutes sur le parquet…

Les hommes de Joe Mazzulla ont d’ailleurs tenté 61 fois leur chance derrière la ligne à 3-points, ce qui constituerait un record de franchise en saison régulière et playoffs pour le club du Massachusetts.

À défaut d’un match enlevé, les spectateurs d’Abu Dhabi, dont Thierry Henry et Ronaldinho, ont au moins assisté à un match serré. Côté Nuggets, on attendait les premiers pas de Russell Westbrook pour Denver, et l’intéressé a fait du Russell Westbrook, avec 12 points à 3/10 au tir, 8 passes décisives et 4 rebonds en 19 minutes sur le terrain.

Les deux équipes rejouent dimanche à Abu Dhabi, avant de rentrer aux Etats-Unis finir leur présaison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.