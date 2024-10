Jeff Green dans les pas de Dikembe Mutombo à Houston

À l’orée de sa 17e saison dans la Ligue, Jeff Green compte bien profiter de cette nouvelle campagne avec les Rockets. Vétéran peu utilisé par Ime Udoka l’année passée, avec seulement 17 minutes de jeu pour 6 points par match, il ne s’inquiète plus tellement de son apport statistique à ce stade de sa longue carrière.

Surtout, ancien de Georgetown, Jeff Green a forcément été marqué par la disparition récente de Dikembe Mutombo, une des légendes des Hoyas, mais également de la NBA après ses 18 années entre Denver, Philadelphie, New Jersey, New York… et Houston en fin de carrière justement !

« Ma saison rookie, on les avait joués en présaison et je lui avais demandé comment il allait, sachant que c’était sa toute fin de carrière. Il m’avait répondu que tout ce qu’il recherchait, c’était de prendre du plaisir », explique Jeff Green dans le Houston Chronicle. « Quand il allait à l’entraînement, il faisait du vélo et quand les joueurs faisaient des bêtises, il allait leur crier dessus avant de retourner sur son vélo. Il appréciait chaque moment. Honnêtement, j’en suis maintenant à ce stade de ma carrière ! J’apprécie chaque instant avec mes coéquipiers, les coachs, les médias, tout le personnel autour. Je sais que ça va bientôt être fini donc je profite de chaque moment. »

Pas épargné par les pépins physiques durant sa carrière, notamment cette fameuse opération à cœur ouvert lors de ses jeunes années du côté de Boston, Jeff Green avait déjà pris la pleine mesure de sa chance de pouvoir évoluer dans la Grande Ligue. Le décès du « Mount Mutombo » a renforcé cette croyance.

« C’est ce qu’il faut faire quand on arrive à mon âge »

« À mesure que tu vieillis, tu sais que tu ne peux plus rien prendre pour acquis. Chaque opportunité est bonne à prendre. C’est pour ça que j’ai toujours le sourire aux lèvres et que j’ai toujours envie de m’amuser. Car je ne sais pas quand ça va se terminer. Je veux m’assurer que j’aurais croqué dans mon expérience NBA à pleines dents. »

Alors que Jabari Smith Jr. doit passer un cap dans sa progression, que Tari Eason va revenir de blessure en sortie de banc, ou encore que Steven Adams va lui aussi absorber de précieuses minutes sur les rotations intérieures, Jeff Green ne sait pas trop comment il va être utilisé cette saison dans le Texas.

Sans certitude quant à son temps de jeu, le vétéran n’en a cure. Il préfère en effet penser à l’équipe d’abord… et à tous ces moments de partage dont il veut profiter avant de s’en aller vers le couchant.

« Pour moi, il s’agit plus de l’équipe. Je veux pouvoir utiliser mon QI basket et ma polyvalence pour aider à rendre l’équipe meilleure. C’est un de mes défis cette saison. J’ai toujours aimé les défis. C’est un nouveau chapitre dans ma carrière, mais je vois ce que je peux apporter à l’équipe et je suis prêt à 100% à aider dans ce rôle. Je sais que je suis un vétéran dans une équipe de jeunes mais je compte bien transmettre tout ce que j’ai appris à mes coéquipiers et les aider à devenir de meilleurs professionnels. C’est ce qu’il faut faire quand on arrive à mon âge. »

Jeff Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 28 42.7 27.6 74.4 1.3 3.5 4.7 1.5 2.5 0.6 2.0 0.6 10.5 2008-09 OKC 78 37 44.6 38.9 78.8 1.5 5.1 6.7 2.0 2.6 1.0 2.2 0.4 16.5 2009-10 OKC 82 37 45.3 33.3 74.0 1.4 4.6 6.0 1.6 2.7 1.3 1.7 0.9 15.1 2010-11 * All Teams 75 32 44.9 30.3 81.1 1.0 3.8 4.8 1.4 2.8 0.7 1.3 0.5 13.3 2010-11 * OKC 49 37 43.7 30.4 81.8 1.2 4.4 5.6 1.8 2.9 0.8 1.6 0.4 15.2 2010-11 * BOS 26 24 48.5 29.6 79.4 0.6 2.7 3.3 0.7 2.6 0.5 0.9 0.6 9.8 2012-13 BOS 81 28 46.7 38.5 80.8 0.7 3.3 3.9 1.6 2.2 0.7 1.6 0.8 12.8 2013-14 BOS 82 34 41.2 34.1 79.5 0.7 4.0 4.6 1.7 2.2 0.7 2.0 0.6 16.9 2014-15 * All Teams 78 32 43.0 33.2 83.3 0.8 3.4 4.2 1.7 1.9 0.7 1.4 0.4 15.0 2014-15 * MEM 45 30 42.7 36.2 82.5 1.0 3.2 4.2 1.8 1.8 0.6 1.2 0.5 13.1 2014-15 * BOS 33 33 43.4 30.5 84.0 0.6 3.6 4.3 1.6 2.0 0.8 1.7 0.4 17.6 2015-16 * All Teams 80 28 43.0 31.5 74.5 0.9 3.2 4.2 1.7 2.1 0.7 1.2 0.5 11.7 2015-16 * MEM 53 29 43.1 30.9 80.0 1.0 3.5 4.6 1.9 1.9 0.8 1.3 0.4 12.2 2015-16 * LAC 27 26 42.7 32.5 61.5 0.7 2.7 3.4 1.5 2.3 0.7 0.9 0.8 10.9 2016-17 ORL 69 22 39.4 27.5 86.3 0.6 2.5 3.1 1.2 1.5 0.5 1.1 0.2 9.3 2017-18 CLE 78 23 47.7 31.2 86.8 0.8 2.4 3.2 1.3 1.9 0.5 1.0 0.4 10.9 2018-19 WAS 77 27 47.5 34.7 88.8 0.7 3.3 4.0 1.8 2.1 0.6 1.3 0.5 12.3 2019-20 * All Teams 48 20 46.2 33.9 80.2 0.5 2.3 2.8 1.0 1.9 0.5 0.9 0.4 9.4 2019-20 * UTH 30 18 38.5 32.7 77.8 0.5 2.2 2.7 0.7 1.5 0.4 0.9 0.3 7.8 2019-20 * HOU 18 23 56.4 35.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.7 2.4 0.8 0.8 0.5 12.2 2020-21 BRK 68 27 49.2 41.2 77.6 0.5 3.4 3.9 1.6 1.8 0.5 0.8 0.4 11.0 2021-22 DEN 75 25 52.4 31.5 83.3 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 0.4 1.0 0.4 10.3 2022-23 DEN 56 20 48.8 28.8 74.4 0.7 1.9 2.6 1.2 1.8 0.3 0.8 0.3 7.8 2023-24 HOU 78 17 45.6 33.1 81.9 0.6 1.7 2.3 0.9 1.3 0.2 0.6 0.4 6.5 Total 1185 28 45.0 33.7 80.4 0.8 3.2 4.1 1.5 2.1 0.6 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.