Opéré du coeur en 2012, Jeff Green ne s’imaginait pas jouer aussi longtemps

Peu de joueurs auront davantage voyagé que Jeff Green en NBA. L’intérieur a porté le maillot de onze franchises différentes et n’est ainsi pas loin du record (douze équipes) de son ancien coéquipier Ish Smith, avec lequel il a remporté le titre avec Denver en juin dernier.

S’il ne découvre pas une nouvelle ville en rejoignant Houston cet été, puisqu’il a joué quelques matches avec les Rockets au début de l’année 2020 puis dans la « bulle », il va néanmoins ajouter une saison de plus à son compteur. Sa 17e. Un total énorme pour un joueur, rappelons-le, opéré à cœur ouvert en janvier 2012.

« Cela fait onze ans maintenant. Donc je profite de ces moments simples, où je joue au basket et je suis avec mes coéquipiers. Je ne prends rien pour acquis », assure Jeff Green pour le Houston Chronicle. « C’est comme ça que je fais chaque année. Chaque saison, je suis chanceux d’ajouter une année de plus à ma carrière, car tout aurait pu s’arrêter lors de ma cinquième saison. Me voici à ma 17e saison à continuer de jouer à un sport que j’adore. J’apprécie ces petits moments car je ne sais pas combien de temps il me reste. »

« Après mon opération en 2012, je ne regardais plus devant. Je voulais rester dans le moment, dans le présent »

On ne se débarrasse pas comme ça d’un souvenir aussi puissant – une opération qui a duré cinq heures puis une saison blanche – ni évidemment d’une cicatrice de vingt centimètres sur la poitrine, qui sera toujours là.

« Le traumatisme est arrivé. Je l’ai mis au passé et je ne veux plus y penser. Sans pour autant considérer comme acquis ce que j’ai vécu », livre-t-il. « Je suis fier de cette cicatrice et des obstacles que j’ai surmontés pour en être arriver là. Cela montre mon caractère. J’ai été capable de travailler pour surmonter beaucoup de choses. Cela veut dire que j’ai dépassé tout ça. »

Jeff Green s’imaginait-il jouer aussi longtemps, lui qui a 37 ans et a été drafté en 2007 ?

« Je mentirais si je disais cela », avoue-t-il, avant de tenir des propos similaires à ceux prononcés avant les Finals contre le Heat. « Mais j’ai toujours travaillé pour être dans cette position. Après mon opération en 2012, je ne regardais plus devant. Je voulais rester dans le moment, dans le présent. Avec le recul, je suis heureux de la manière avec laquelle les choses se sont faites. Je ne changerais tout ça pour rien au monde. »

Jeff Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 28 42.7 27.6 74.4 1.3 3.5 4.7 1.5 2.5 0.6 2.0 0.6 10.5 2008-09 OKC 78 37 44.6 38.9 78.8 1.5 5.1 6.7 2.0 2.6 1.0 2.2 0.4 16.5 2009-10 OKC 82 37 45.3 33.3 74.0 1.4 4.6 6.0 1.6 2.7 1.3 1.7 0.9 15.1 2010-11 * All Teams 75 32 44.9 30.3 81.1 1.0 3.8 4.8 1.4 2.8 0.7 1.3 0.5 13.3 2010-11 * OKC 49 37 43.7 30.4 81.8 1.2 4.4 5.6 1.8 2.9 0.8 1.6 0.4 15.2 2010-11 * BOS 26 24 48.5 29.6 79.4 0.6 2.7 3.3 0.7 2.6 0.5 0.9 0.6 9.8 2012-13 BOS 81 28 46.7 38.5 80.8 0.7 3.3 3.9 1.6 2.2 0.7 1.6 0.8 12.8 2013-14 BOS 82 34 41.2 34.1 79.5 0.7 4.0 4.6 1.7 2.2 0.7 2.0 0.6 16.9 2014-15 * All Teams 78 32 43.0 33.2 83.3 0.8 3.4 4.2 1.7 1.9 0.7 1.4 0.4 15.0 2014-15 * MEM 45 30 42.7 36.2 82.5 1.0 3.2 4.2 1.8 1.8 0.6 1.2 0.5 13.1 2014-15 * BOS 33 33 43.4 30.5 84.0 0.6 3.6 4.3 1.6 2.0 0.8 1.7 0.4 17.6 2015-16 * All Teams 80 28 43.0 31.5 74.5 0.9 3.2 4.2 1.7 2.1 0.7 1.2 0.5 11.7 2015-16 * MEM 53 29 43.1 30.9 80.0 1.0 3.5 4.6 1.9 1.9 0.8 1.3 0.4 12.2 2015-16 * LAC 27 26 42.7 32.5 61.5 0.7 2.7 3.4 1.5 2.3 0.7 0.9 0.8 10.9 2016-17 ORL 69 22 39.4 27.5 86.3 0.6 2.5 3.1 1.2 1.5 0.5 1.1 0.2 9.3 2017-18 CLE 78 23 47.7 31.2 86.8 0.8 2.4 3.2 1.3 1.9 0.5 1.0 0.4 10.9 2018-19 WAS 77 27 47.5 34.7 88.8 0.7 3.3 4.0 1.8 2.1 0.6 1.3 0.5 12.3 2019-20 * All Teams 48 20 46.2 33.9 80.2 0.5 2.3 2.8 1.0 1.9 0.5 0.9 0.4 9.4 2019-20 * UTH 30 18 38.5 32.7 77.8 0.5 2.2 2.7 0.7 1.5 0.4 0.9 0.3 7.8 2019-20 * HOU 18 23 56.4 35.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.7 2.4 0.8 0.8 0.5 12.2 2020-21 BRK 68 27 49.2 41.2 77.6 0.5 3.4 3.9 1.6 1.8 0.5 0.8 0.4 11.0 2021-22 DEN 75 25 52.4 31.5 83.3 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 0.4 1.0 0.4 10.3 2022-23 DEN 56 20 48.8 28.8 74.4 0.7 1.9 2.6 1.2 1.8 0.3 0.8 0.3 7.8 Total 1107 29 44.9 33.7 80.3 0.9 3.3 4.2 1.5 2.1 0.7 1.4 0.5 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.