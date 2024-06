Jeff Green, une fierté qui vient du cœur

« Merci tout d’abord, c’est une excellente question. » Jeff Green apprécie l’intervention d’un journaliste qui vient de lui rappeler que quelque chose a bouleversé sa vie, il y a plus de dix ans.

En janvier 2012, le joueur des Nuggets avait, littéralement, confié son cœur aux mains d’un chirurgien pour sauver la vie du joueur atteint d’un anévrisme aortique. Le même genre d’opération subie par Ronny Turiaf en 2005.

« Certains GMs, certaines équipes m’avaient dit que je ne passerais pas les cinq ans après l’opération », avait-il lâché l’an dernier, pour les dix ans de cet anniversaire très particulier. Celui-ci est donc encore bien là aujourd’hui et à quatre victoires de remporter son premier titre NBA.

« Quel regard je porte sur mon parcours ? Pour faire court, je suis fier de moi, de tous les obstacles que j’ai rencontrés au cours de ma carrière : l’obstacle auquel j’ai été confronté il y a plus de dix ans, le fait de ne pas laisser ce genre de choses me freiner, de faire tomber les barrières, jouer dans plusieurs équipes, de m’adapter à toutes les circonstances », énumère le joueur de 36 ans qui a connu plus du tiers des franchises de la ligue (11 !).

Jeff Green, un miraculé

Avec à chaque fois un impact positif. Cette saison, Jeff Green apportait encore 8 points chaque soir, sa plus petite moyenne en carrière avec son plus faible temps de jeu en moyenne.

Même si son rendement offensif et son adresse ont encore chuté en playoffs (4 points à 38% aux tirs), le vétéran se dit heureux « d’en être là, après 16 ans de carrière. Je suis enthousiaste. C’est une bénédiction. C’est la preuve d’un travail acharné. Que les gens le veuillent ou non, avec tout ce que j’ai traversé, ce que tout le monde sait, être à ce stade, être productif, apporter quelque chose à une grande équipe en finale, je pense que c’est incroyable. »

Cette finale sera sa deuxième expérience en carrière après un premier passage avec les Cavs en 2018. LeBron James, lui et les autres avaient été balayés par les intouchables Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant.

L’important pour lui, comme à l’époque, sera en tout cas de rester concentré « sur le moment présent », le fait d’être en finale. « Il s’agit simplement d’accepter où l’on en est et de se préparer. »

Jeff Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 28 42.7 27.6 74.4 1.3 3.5 4.7 1.5 2.5 0.6 2.0 0.6 10.5 2008-09 OKC 78 37 44.6 38.9 78.8 1.5 5.1 6.7 2.0 2.6 1.0 2.2 0.4 16.5 2009-10 OKC 82 37 45.3 33.3 74.0 1.4 4.6 6.0 1.6 2.7 1.3 1.7 0.9 15.1 2010-11 * All Teams 75 32 44.9 30.3 81.1 1.0 3.8 4.8 1.4 2.8 0.7 1.3 0.5 13.3 2010-11 * OKC 49 37 43.7 30.4 81.8 1.2 4.4 5.6 1.8 2.9 0.8 1.6 0.4 15.2 2010-11 * BOS 26 24 48.5 29.6 79.4 0.6 2.7 3.3 0.7 2.6 0.5 0.9 0.6 9.8 2012-13 BOS 81 28 46.7 38.5 80.8 0.7 3.3 3.9 1.6 2.2 0.7 1.6 0.8 12.8 2013-14 BOS 82 34 41.2 34.1 79.5 0.7 4.0 4.6 1.7 2.2 0.7 2.0 0.6 16.9 2014-15 * All Teams 78 32 43.0 33.2 83.3 0.8 3.4 4.2 1.7 1.9 0.7 1.4 0.4 15.0 2014-15 * MEM 45 30 42.7 36.2 82.5 1.0 3.2 4.2 1.8 1.8 0.6 1.2 0.5 13.1 2014-15 * BOS 33 33 43.4 30.5 84.0 0.6 3.6 4.3 1.6 2.0 0.8 1.7 0.4 17.6 2015-16 * All Teams 80 28 43.0 31.5 74.5 0.9 3.2 4.2 1.7 2.1 0.7 1.2 0.5 11.7 2015-16 * MEM 53 29 43.1 30.9 80.0 1.0 3.5 4.6 1.9 1.9 0.8 1.3 0.4 12.2 2015-16 * LAC 27 26 42.7 32.5 61.5 0.7 2.7 3.4 1.5 2.3 0.7 0.9 0.8 10.9 2016-17 ORL 69 22 39.4 27.5 86.3 0.6 2.5 3.1 1.2 1.5 0.5 1.1 0.2 9.3 2017-18 CLE 78 23 47.7 31.2 86.8 0.8 2.4 3.2 1.3 1.9 0.5 1.0 0.4 10.9 2018-19 WAS 77 27 47.5 34.7 88.8 0.7 3.3 4.0 1.8 2.1 0.6 1.3 0.5 12.3 2019-20 * All Teams 48 20 46.2 33.9 80.2 0.5 2.3 2.8 1.0 1.9 0.5 0.9 0.4 9.4 2019-20 * UTH 30 18 38.5 32.7 77.8 0.5 2.2 2.7 0.7 1.5 0.4 0.9 0.3 7.8 2019-20 * HOU 18 23 56.4 35.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.7 2.4 0.8 0.8 0.5 12.2 2020-21 BRK 68 27 49.2 41.2 77.6 0.5 3.4 3.9 1.6 1.8 0.5 0.8 0.4 11.0 2021-22 DEN 75 25 52.4 31.5 83.3 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 0.4 1.0 0.4 10.3 2022-23 DEN 56 20 48.8 28.8 74.4 0.7 1.9 2.6 1.2 1.8 0.3 0.8 0.3 7.8 2023-24 HOU 78 17 45.6 33.1 81.9 0.6 1.7 2.3 0.9 1.3 0.2 0.6 0.4 6.5 Total 1185 28 45.0 33.7 80.4 0.8 3.2 4.1 1.5 2.1 0.6 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.