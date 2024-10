Chris Boucher cherche à devenir un « meilleur vétéran »

« Tu n’as aucune idée du chemin que tu vas parcourir. » Voilà ce que le Chris Boucher d’aujourd’hui dirait à une version plus jeune de lui-même. Un moyen pour le joueur non-drafté, passé par les Warriors à ses débuts en 2017/18, de rappeler que sa route vers la stabilité dans la Grande Ligue a été cahoteuse.

« À l’époque, je me disais que j’étais membre des Raptors, que je jouais en NBA et que tout allait bien », se souvient le natif de Sainte-Lucie, arrivé au Canada la saison suivante, à nouveau une année de titre pour son équipe.

Considéré comme double champion NBA donc, il ajoute : « Mais quand vous réalisez que certains gars n’y restent pas si longtemps, que d’autres y restent mais ne gagnent jamais de titre, et que j’ai eu la chance de faire les deux, j’en suis vraiment reconnaissant. »

En colère l’an dernier

C’est précisément après ses succès sur le plan collectif que l’intérieur des Raptors va commencer à s’épanouir individuellement et s’installer dans les rotations canadiennes. En 2021, il est si productif qu’il s’invite dans les courses aux trophées de meilleur 6e homme et de meilleure progression.

Seulement depuis, il plafonne statistiquement. Et l’an dernier, avec 14 minutes de moyenne, Chris Boucher a disposé de son plus faible temps de jeu depuis quatre ans. Darko Rajakovic s’est même passé de lui à 15 reprises. « Si vous me connaissez, vous savez que je ne reste pas en colère très longtemps », lâchait-il même en mars dernier, quelques semaines après avoir pensé qu’il serait transféré lui aussi.

À quelques semaines de la reprise, son discours est logiquement plus posé. « Lorsque tu as joué pendant des années, tu te perds un peu dans le nombre de minutes jouées et tu oublies beaucoup de petites choses. C’est ce que j’ai fait au cours de l’été, pour m’assurer d’avoir un bon état d’esprit pour démarrer l’année », décrit-il.

Des compliments pour son coach

Ironiquement, il attribue à son coach ses progrès en la matière, pour devenir « un meilleur leader, un meilleur vétéran ». « Je pense que c’est quelque chose sur lequel j’avais besoin de travailler et cet été, j’ai pris beaucoup de temps pour cela », avoue le joueur de 31 ans, qui démarre sa dernière année de contrat (10.8 millions de dollars).

« J’attends plus de lui. Plus de rebonds, plus de communication en défense. En tant que vétéran, il doit savoir quel est notre schéma défensif et comment nous devons l’exécuter, donc nous avons besoin d’encore plus de discipline de sa part », lui réclamait en cours de saison dernière Darko Rajakovic, qui lâche aujourd’hui : « Le rôle de Chris est de continuer à s’améliorer. »

À voir si ces discours se traduisent en responsabilités plus conséquentes pour le joueur, qui insiste en matière de compliments pour son coach : « Il m’a beaucoup aidé à me sentir mieux, à devenir un meilleur joueur dans mon approche, à être heureux, à me concentrer sur les petites choses. J’apprécie tout ce qu’il a fait pour moi. »

Chris Boucher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 GOS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2018-19 TOR 28 6 44.7 32.4 86.7 0.6 1.4 2.0 0.1 1.1 0.2 0.3 0.9 3.3 2019-20 TOR 62 13 47.2 32.2 78.4 1.7 2.7 4.5 0.4 1.8 0.4 0.5 1.0 6.6 2020-21 TOR 60 24 51.4 38.3 78.8 2.0 4.8 6.7 1.1 2.8 0.6 0.8 1.9 13.6 2021-22 TOR 80 21 46.4 29.7 77.7 2.2 3.9 6.2 0.3 2.2 0.6 0.5 0.9 9.4 2022-23 TOR 76 20 49.3 32.8 76.2 2.1 3.5 5.5 0.4 1.9 0.6 0.5 0.8 9.4 2023-24 TOR 50 14 50.7 33.0 77.2 1.2 2.9 4.1 0.5 1.4 0.3 0.6 0.5 6.4 Total 357 18 48.8 33.3 77.9 1.8 3.4 5.2 0.5 2.0 0.5 0.5 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.