Zion Williamson doit faire sauter le verrou à mi-distance

Pour son premier match en NBA, en janvier 2020, Zion Williamson avait fait fort et vendu un rêve aux fans des Pelicans : un joueur puissant et spectaculaire qui peut aussi shooter à 3-pts. Souvenons-nous qu’il a, ce soir-là, inscrit 4 paniers primés. La suite fut moins impressionnante puisque, depuis cinq ans, quand il n’est pas blessé, il n’a plus jamais marqué plus de deux shoots à 3-pts, rappellent justement nos confrères de NOLA.

Et les matches où il a pesé plus loin que près du cercle se comptent sur les doigts d’une main. « Zion Williamson peut vraiment shooter de loin. L’intersaison est une opportunité pour lui », estime pourtant le vice-président des Pelicans, David Griffin.

Ne pas penser à l’échec

Depuis le début de sa carrière, l’intérieur de New Orleans a pris 63% de ses tirs à moins d’un mètre du cercle. Deux tirs sur trois donc. C’est naturel pour lui d’appuyer sur ses forces, là où il peut faire mal aux défenses. Mais cela cache aussi une faiblesse : la peur de l’échec.

« Je dois me dire qu’il n’y a aucun mal à rater un tir. Ça a toujours été un obstacle mental pour moi, depuis l’université », concède le double All-Star. « Quand je manque la cible, je ne veux pas avoir l’impression d’avoir forcé un tir. Une fois que je serai passé au-dessus de ça, et c’est en grande partie le cas, tout ira bien pour moi. »

Il en va de l’équilibre, de la variété de son jeu offensif, pour ainsi s’ouvrir des espaces si les défenseurs doivent davantage le coller à trois, quatre ou cinq mètres du cercle. Car, parmi les matches où il a montré son potentiel, il y a une rencontre à Phoenix en avril dernier. Énorme dans ce match avec 29 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres, il avait frappé plusieurs fois à mi-distance. Dès lors, il prend une nouvelle dimension, en attendant de faire sauter un autre verrou, à 3-pts.

L’année de la maturité ?

« Je suis plutôt à l’aise à mi-distance désormais. Je suis capable de shooter à 3-pts. Je le peux. Mais mon état d’esprit, c’est d’abord de trouver le bon shoot, d’attaquer le cercle. Pour l’instant, c’est donc près du cercle et à mi-distance », poursuit le joueur de 24 ans.

Pour celui qui rêve d’une « d’une vengeance pure et simple » cette saison, ajouter cette arme à mi-distance serait parfaite pour franchir un cap. Peut-être avait-il besoin de temps, comme l’analyse le GM de la franchise.

« Il entre dans sa sixième saison et chaque joueur a sa maturité propre : comment il aborde l’intersaison, comment il est coaché », précise Bryson Graham. « Je pense que Zion est à un stade de sa carrière où il comprend à quel point sont importants les étés pour travailler son jeu. Non pas qu’il ne l’était pas avant, mais il a franchi un cap dans sa compréhension. Il n’est pas loin de tout ça puisqu’il a joué 70 matches l’an passé, se blessant juste avant les playoffs. Il est prêt à exploser. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.