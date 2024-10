Donovan Mitchell heureux de retrouver de la stabilité

Le « nuage menaçant », comme il le dit, s’est dissipé. Après le brouillard autour de sa situation personnelle, Donovan Mitchell y voit plus clair : cet été, il a paraphé une prolongation de contrat de trois ans pour 150 millions de dollars.

« Je peux venir ici et respirer », lâche-t-il aujourd’hui devant la presse pour bien appuyer sa fatigue par rapport au sujet et son soulagement d’avoir trouvé une issue. Et enterrer un peu plus les rumeurs de son envie de jouer à New York ou ailleurs.

Car le joueur de 28 ans a passé une grande partie de la saison dernière à répondre aux questions concernant son engagement envers les Cavs. Des rumeurs d’autant plus pressantes après la sortie de route de l’équipe face aux Celtics dont Donovan Mitchell aurait retenu « l’attitude immature » de certains coéquipiers.

« C’est la première fois en trois ans que les médias ne me demandent pas ce qu’il faut faire pour rester quelque part. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette question. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers et pour répondre à ces questions, parce que c’est aussi quelque chose de concret », note l’arrière.

Son contrat n’est pas la finalité

L’arrière trouve cette situation « rafraîchissante » pour lui. Il se dit heureux d’être à Cleveland, de faire partie de ce groupe. « Le plus important, c’est que maintenant que j’ai signé le contrat et que nous sommes ici, il y a des attentes. Ce n’est pas comme si nous venions de signer et que c’était la finalité », poursuit l’ancien joueur du Jazz selon qui on attend des Cavs qu’ils réalisent « de grandes choses ».

Se placer comme un candidat au titre par exemple, comme il l’a exprimé il y a quelques jours, à condition que le groupe reste en bonne santé. L’intéressé est, lui, en bonne condition physique après avoir connu des soucis de genou tout au long de la saison passée.

En conséquence, il a attendu plus longtemps que d’habitude avant de commencer son programme de l’intersaison, afin de donner à son corps plus de temps pour récupérer. « Je n’ai plus 22 ans, mais je n’ai pas 33 ans non plus », résume celui qui a également un chef à plein temps pour surveiller sa nutrition. Sa faim de victoires, elle, reste intacte.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.