Stephen Curry valide le changement de style offensif des Warriors

Si, selon l’adage, on ne change pas une équipe qui gagne, en revanche, on tente toujours de faire évoluer une équipe qui ne gagne pas ou plus. C’est le constat lancé par Stephen Curry, trois semaines avant le début d’une nouvelle saison régulière et alors que la dernière s’est arrêtée en avril.

« On a pris une claque en plein visage et on n’a pas fait les playoffs. C’est le message principal à retenir. On a besoin de se souvenir de ça », explique le meneur de jeu lors de la rentrée des Warriors. « On a une façon de faire les choses, au niveau de l’approche des entraînements, des matches. Mais, dès qu’on parle des systèmes, du style, il faut être ouvert à une évolution, à des changements et à la découverte, surtout quand la ligue, elle, continue d’évoluer. »

L’attaque des Warriors, depuis dix ans, est bien connue. Magnifiée par le talent de Stephen Curry, elle est composée de mouvements, d’espace, de rythme. Néanmoins, au fil des saisons, elle a perdu en létalité.

« On avait un style unique pendant dix ans, basé sur le mouvement loin du ballon de Curry et Klay Thompson, et la capacité unique de Draymond Green à être un meneur de jeu. On avait des joueurs spéciaux, donc notre style l’était aussi », avait concédé Steve Kerr en avril dernier.

« Il faut trouver l’équilibre entre le maintien de notre identité et la simplification des choses »

Pour Golden State, le changement, c’est maintenant. « La bonne nouvelle, c’est que j’arrive au training camp avec un état d’esprit ouvert sur notre style », précise le champion olympique 2024. « Je sais qu’il y a une « mentalité Warrior », une culture, un système qu’on utilise depuis dix ans. […] Mais on doit garder l’esprit ouvert et accepter les forces et les faiblesses de notre équipe. »

L’entraîneur parlait de « joueurs spéciaux » en Californie et Klay Thompson n’est plus là. Les Warriors vont donc, par la force des choses, devoir se réinventer.

« On ne doit pas abandonner nos valeurs », annonce Steve Kerr. « On croit dans le mouvement du ballon. Quand on joue les Warriors, on sait que la balle circule et ça ne changera pas. Mais on doit s’adapter à notre groupe. Je peux mieux simplifier les actions et ne pas donner trop d’options aux joueurs. Il faut trouver l’équilibre entre le maintien de notre identité et la simplification des choses, pour que ce soit plus clair. »

C’est en partie la mission de Terry Stotts, nouvel assistant de Steve Kerr. Définir un équilibre est souvent une affaire de temps et les champions 2022 vont sûrement patiner quelques semaines. « On va trouver. On va expérimenter des rotations différentes pendant le training camp, la présaison et peut-être les premiers matches de la saison régulière », prévient Stephen Curry.