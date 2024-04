Steve Kerr conscient qu’il doit repenser l’attaque des Warriors

Pendant son premier quinquennat sur le banc des Warriors, entre 2014 et 2019, Steve Kerr a dessiné une des plus belles attaques de l’histoire récente de la ligue. Le basket proposé par Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson était collectif, fluide et toujours en mouvement. Du grand spectacle.

Puis, ces dernières saisons, il s’est quelque peu étiolé. Même si les Warriors ont fini la saison régulière avec la huitième attaque la plus efficace, on ne retrouve plus le charme des premières années.

« On va encore faire beaucoup de choses qu’on faisait, on ne peut pas s’écarter de ce qui a fonctionné, mais j’ai besoin de mieux enseigner les choses », assure le coach. « J’ai besoin de simplifier les choses, de peut-être donner aux joueurs un meilleur modèle de ce que je veux que l’on réussisse. »

Steve Kerr juge que si ses joueurs attaquent mieux, ils défendront mieux aussi. « L’attaque peut aider la défense. C’est toujours lié », glisse-t-il. C’est grâce à la défense que les Warriors ont retrouvé les sommets en 2022 et cette saison, ils ont cherché encore et encore un équilibre de ce côté du parquet.

Une équipe qui ne peut plus se permettre de faire des erreurs

Comment l’entraîneur explique-t-il les difficultés de ses joueurs offensivement depuis plusieurs années ?

« On avait un style unique pendant dix ans, basé sur le mouvement loin du ballon de Curry et Thompson, et la capacité unique de Green à être un meneur de jeu. On avait des joueurs spéciaux, donc notre style l’était aussi », constate le sélectionneur de Team USA. « Parfois, c’était programmé, parfois c’était transformé en une manière de faire les choses. On a aussi beaucoup perdu de ballons car on jouait avec beaucoup de liberté. Ces dernières années, notre équipe n’était pas construite pour résister aux erreurs et aux ballons perdus, ni pour cette liberté. Donc je dois aider les joueurs pour qu’ils soient en meilleure position pour prendre de meilleures décisions. »

Preuve que cette équipe est fragile : elle a perdu 14 matches en ayant pourtant mené de 10 points ou plus, dont 8 fois au Chase Center. Et quand on sait que les Warriors ont terminé à trois victoires du Top 6 de la conférence Ouest, forcément, ça compte…

« Comment avons-nous gâché ces avances ? Pourquoi on n’a pas gagné les matches serrés ? C’est ma faute, c’est notre faute, il faut le dire », commente Steve Kerr. « Ma responsabilité, c’est de simplifier notre attaque, m’assurer que les joueurs soient en bonne posture pour prendre les décisions qui comptent en fin de rencontre. »