Un déclic défensif chez les Warriors

Plus à l’aise à l’extérieur cette saison comme le prouve cette série de trois victoires de suite sur la côte Est, les Warriors semblent avoir élevé leur niveau défensif lors de ce « road trip ». Pour preuve, ils viennent de maintenir le Heat, le Magic et les Hornets sous la barre des 100 points, et sur cette période, certes courte, les joueurs de Steve Kerr affichent la meilleure défense de la NBA avec 100.4 points encaissés sur 100 possessions.

Le déclic serait venu d’un speech de Draymond Green, qui reprochait à ses coéquipiers de ne pas parler en défense. Depuis sa prise de parole, l’équipe n’a plus perdu… « On est une équipe très calme… Résultat, on a des problèmes en défense quand on communique mal » expliquait Green il y a une semaine.

Après la victoire face aux Hornets, Chris Paul a confirmé qu’il y avait eu un changement. « On parle un petit peu plus. Cela commence par être positionné aux bons endroits. Je pense qu’on prouve ce qu’on est capables de faire quand on défend. »

Le problème des Warriors, c’est la régularité. En février, ils avaient remporté 11 matches sur 14 avec la 5e défense de la NBA, et même la 2e de leur conférence. Et puis en mars, Stephen Curry et ses coéquipiers sont retombés dans leurs travers. Les absences de Chris Paul et Draymond Green n’ont évidemment pas aidé…

La paire Green – Jackson-Davis se révèle

« Tout le monde est impliqué » note Trayce Jackson-Davis. « J’ai l’impression que nous commençons le match avec de l’engagement sur le terrain, en parlant, et que cela se répercute sur le reste du match. Si nous prenons un bon départ sur le plan défensif, j’ai l’impression que cela perdure. »

Pour Steve Kerr, c’est contagieux, et depuis trois rencontres, c’est Andrew Wiggins qui a retrouvé toute son énergie en défense. « Wiggs joue super bien… Face à Charlotte, il a mis beaucoup de pression sur la balle, et c’était important pour nous. Et j’aime bien la combinaison Draymond/Trayce car Trayce est un contreur. Avec Draymond qui joue comme un middle linebacker, c’est une bonne combinsaison. combination. Cela donne un look différent, mais c’est efficace. »