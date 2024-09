AJ Griffin a abandonné la NBA « pour suivre Jésus »

Il y a quelques jours, on apprenait le surprenant choix d’AJ Griffin : se libérer de son contrat garanti chez les Rockets et s’éloigner des parquets, à seulement 21 ans !

Depuis, tout le monde se demandait la raison derrière cette décision soudaine et inattendue et, sur sa chaîne YouTube, le 16e choix de la Draft 2022 a donné des détails. « J’ai abandonné le basket pour suivre Jésus » a-t-il lancé d’entrée de vidéo.

« Je sais qu’aux yeux de beaucoup de personnes, ça ressemble à un échec, mais je tiens à vous dire que je suis tellement excité et enthousiaste, parce que je peux vraiment servir Dieu totalement. Laisser tomber le basket me permet de devenir pasteur à plein temps et de vraiment servir le Seigneur de tout mon cœur et de tout mon temps » a poursuivi AJ Griffin, qui n’était pas parvenu à s’imposer à Atlanta malgré une année rookie prometteuse et qui avait été transféré à Houston cet été.

En paix avec son choix, le fils d’Adrian Griffin ignore pour l’heure s’il rejouera un jour au basket, car il explique avoir compris à partir de 2020 que se consacrer à Dieu était finalement sa raison de vivre. Le voilà maintenant prêt à devenir pasteur et à entamer ce nouveau chapitre de son existence.

AJ Griffin n’est d’ailleurs pas le premier basketteur à quitter la NBA pour se consacrer à la religion, Darren Collison ayant notamment fait de même il y a quelques années… avant de tenter, sans succès, de revenir.

A.J. Griffin, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 72 20 46.5 39.0 89.4 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 0.6 0.6 0.2 8.9 2023-24 ATL 20 9 29.0 25.6 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 Total 92 17 44.7 37.2 89.8 0.4 1.4 1.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.