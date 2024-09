Libéré par les Rockets, AJ Griffin (21 ans) ne sait pas s’il va continuer sa carrière

Échangé aux Rockets par les Hawks cet été, AJ Griffin ne jouera finalement pas pour Houston cette saison. Et on ne sait pas s’il rejouera en fait en NBA. La franchise texane vient en effet de le libérer de son contrat via un « buy out » (250 000 dollars) alors que le jeune ailier de 21 ans s’interroge carrément sur le fait de continuer, ou pas, sa carrière professionnelle dans le basket…

Pour l’instant, on ignore pourquoi le fils d’Adrian Griffin ressent ainsi le besoin de s’éloigner des parquets, alors qu’il cherchait depuis deux ans à se faire sa place en NBA. Lycéen très coté, il avait d’ailleurs été courtisé par les plus grandes universités, rejoignant finalement Duke après avoir hésité avec Kentucky et Villanova.

Après un an en NCAA, AJ Griffin s’était présenté à la Draft 2022. Choisi en 16e position par les Hawks, il avait d’ailleurs une première campagne plutôt prometteuse, à 8.9 points et 2.1 rebonds de moyenne sur 20 minutes.

La saison dernière, avec la prise de pouvoir de Quin Snyder, il avait par contre très peu joué.

A.J. Griffin, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 72 20 46.5 39.0 89.4 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 0.6 0.6 0.2 8.9 2023-24 ATL 20 9 29.0 25.6 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 Total 92 17 44.7 37.2 89.8 0.4 1.4 1.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.