La première saison en WNBA de Caitlin Clark est terminée. Certes, ça s’est fini sur un « sweep » au premier tour des playoffs, mais la rookie du Indiana Fever a braqué les projecteurs sur la ligue féminine comme jamais.

« J’ai beaucoup de respect pour Caitlin Clark » explique LeBron James dans un entretien avec Esquire. « Parce que je sais exactement ce que c’est d’être drafté, de devenir le visage d’une franchise, et aussi d’être scruté par beaucoup de gens qui pensent que vous n’êtes pas prêt à faire le grand saut, que vous n’êtes pas prêt pour les grandes ligues, que vous ne méritez tout simplement pas d’y être. Je me souviens, en arrivant dans la ligue à 18 ans, combien de personnes doutaient de moi et espéraient me voir échouer. »

« En regardant Caitlin et en voyant ce qu’elle fait, je la soutiens depuis le premier jour, parce que je me souviens d’avoir traversé ça »

De quoi faire du « King » le premier soutien de la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA.

« Donc, en regardant Caitlin et en voyant ce qu’elle fait, je la soutiens depuis le premier jour, parce que je me souviens d’avoir traversé ça. Elle a mon soutien absolu. Elle est une joueuse qui transcende le jeu. On a vu ce qu’elle a fait avec Iowa, et je savais qu’elle allait le faire dans les grandes ligues. Elle est un talent incroyable. »

Avec une vision du jeu qui rappelle celle de LeBron James…

« Oui, écoutez, elle a la vision du jeu, l’était d’esprit, ce qu’elle fait est contagieux, les filles veulent jouer avec elle » conclut l’ailier des Lakers. « Elles vont devenir une très bonne équipe, et dans peu de temps. »