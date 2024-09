Près de 50% de public en plus dans les salles WNBA !

A quelques heures des demi-finales de la saison 2024 avec les affiches Liberty – Aces et Lynx – Sun, l’heure est aux comptes pour la WNBA, et sans surprise, il y a eu des records d’affluence dans les salles et sur le petit écran. Ainsi, la ligue annonce une augmentation de 48% de la présence dans les salles avec 9 807 spectateurs et spectatrices en moyenne, contre 6 615 personnes en 2023 !

Au total, 2 353 735 personnes se sont rendues cette année dans une salle WNBA, et c’est du jamais vu depuis 2002. Au total, les 12 franchises ont cumulé 154 matches à guichets fermés, contre 45 en 2023.

Raz de marée dans l’Indiana

Trois rencontres ont attiré plus de 20 000 spectateurs, et elles ont un point commun : la présence du Fever de Caitlin Clark. Le 19 septembre dernier, les Mystics avaient accueilli le Fever devant 20 711 spectateurs. C’est un peu plus que les rencontres Fever – Mystics du 7 juin (20 333) et Fever – Aces du 2 juillet (20 366).

Forcément, le Fever décroche le record d’affluence sur une saison avec un total de 340 715 fans. La franchise d’Indiana explose l’ancien record du Liberty : 250 565 spectateurs en 2001.