Les Warriors visent le Top 6 des meilleures défenses de la NBA

On en fait rarement mention mais à l’époque où les Warriors dominaient la NBA, ils s’appuyaient aussi sur une grande défense. Avec Draymond Green, Andre Iguodala ou encore Andrew Bogut, l’équipe était capable de dominer des adversaires par sa densité physique et sa mobilité. Alors que la franchise entame un nouveau chapitre après le départ de Klay Thompson, Mike Dunleavy Jr. souhaite que le groupe en impose de ce côté du terrain.

« Nous devons retrouver une défense de haut niveau », prévient le GM des Warriors. « Nous devons être dans les cinq, six, sept premiers de la ligue en termes de défense. Ici, c’est vraiment la recette depuis le début ».

En 2022, les Warriors possédaient la 2e défense du pays

La saison passée, les Warriors n’ont clairement pas brillé dans ce secteur avec 114.5 points encaissés sur 100 possessions. Une « efficacité » défensive qui la plaçait au milieu de la NBA, à la 15e place. Il y a deux ans, pourtant, les Warriors encaissaient 106.6 points sur 100 possessions, et ils avaient terminé numéro 1 de la conférence Ouest, et 2e de toute la NBA. De 2015 à 2017, les coéquipiers de Stephen Curry s’étaient classés 1er, 6e puis 2e de la ligue.

« Notre défense sur transition s’est écroulée la saison passée, et l’accent sera mis sur ce point au cours du camp » annonce Steve Kerr, dont la formation s’est classée 28e sur 30 pour les points encaissés sur transition. Seuls les Blazers, les Hornets et les Bulls encaissaient plus de points sur transition…

Être dans l’action, et non dans la réaction

Pour l’aider à corriger cette grosse lacune, le coach des Warriors peut compter sur un Gary Payton II enfin à 100%, un Draymond Green remotivé, mais aussi des recrues intéressantes comme Kyle Anderson et De’Anthony Melton.

« Quel que soit notre classement [parmi les meilleures défenses], je veux juste revenir à être très bon sur jeu de transition, en sachant que nous pouvons compter sur notre capacité à faire des stops », précise le coach de Golden State, qui rappelle que c’est d’abord une question d’état d’esprit. « Il y a un état d’esprit que nous devons atteindre, et ce sera une grande partie du voyage à Hawaï et des prochaines semaines, c’est de changer notre mentalité et de comprendre les changements de possession. Le premier joueur qui bouge gagne, et l’année dernière, nous étions le deuxième joueur. En attaque comme en défense, nous étions dans la réaction sur le jeu de transition. »