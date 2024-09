De’Anthony Melton séduit déjà Steve Kerr

Avec Buddy Hield et Kyle Anderson, De’Anthony Melton sera l’un des nouveaux joueurs des Warriors, chargés de compenser le départ de Klay Thompson.

Capable d’évoluer à la mène comme à l’arrière, l’ancien couteau suisse des Suns, des Grizzlies puis des Sixers (9.1 points, 3.7 rebonds, 2.8 passes et 1.4 interception en carrière, à 37% à 3-points) a tout pour devenir l’un des cadres de Steve Kerr, qui se dit d’ores et déjà enthousiaste à son sujet.

« C’est un joueur capable de briller des deux côtés du terrain et j’adore sa capacité à connecter plusieurs systèmes, car je pense que c’est ce qu’il apporte » décrit le coach. « C’est un joueur de catch-and-shoot et, en le regardant cette semaine quand les gars s’entraînaient en vue du training camp, je l’ai vu réussir quatre 3-points d’affilée. Et ce n’était que du catch-and-shoot, il n’arrêtait pas le ballon. Le jeu continue quand il est sur le terrain. »

Déjà connecté à Kyle Anderson ?

À l’image de Kyle Anderson, également réputé pour ses qualités de facilitateur, De’Anthony Melton fait ainsi bonne impression à l’entraînement, et les deux hommes ne devraient pas avoir de mal à se faire au jeu de l’équipe.

« [À l’entraînement], je l’ai aussi vu poser un écran puis courir vers le cercle pour obtenir un layup après une passe de Kyle Anderson » poursuit d’ailleurs Steve Kerr. « Nous n’avons même pas encore travaillé là-dessus, mais ces gars-là savent comment nous jouons, ils ont un bon sens du jeu. Donc je pense que De’Anthony et Kyle vont vraiment bien s’intégrer chez nous et je suis très enthousiaste les concernant. »

Comme le disait récemment l’entraîneur des Warriors, « il y a des places à prendre » dans la rotation des « Dubs » et ce sera aux plus affamés d’aller les chercher, dès l’ouverture du training camp en début de semaine prochaine.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 Total 350 23 41.0 36.9 78.2 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.