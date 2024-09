Nouveau carton d’audience pour la fin de la saison de Caitlin Clark

S’il fallait une nouvelle preuve de l’impact de Caitlin Clark sur la popularité de la WNBA, la voici. Sports Media Watch rapporte que le Game 2 du premier tour des playoffs entre le Fever et le Sun, mercredi, marquant l’élimination de la rookie et de sa formation, a rassemblé en moyenne 2,54 millions de téléspectateurs sur ESPN.

Il s’agit de la plus forte audience jamais enregistrée par la ligue sur le câble et la dixième sur l’ensemble des chaînes. Il s’agit de l’un des deux matchs de la saison à se classer parmi les dix matchs les plus suivis de la ligue, à l’instar du All-Star Game sur ABC en juillet (3,44 millions).

Cette rencontre de playoffs était la 26e retransmission WNBA cette saison à dépasser le million de téléspectateurs, Caitlin Clark ayant participé à… 22 d’entre elles (21 matchs du Fever et le All-Star Game).

Une hausse globale

Cette année, les quatre plus fortes audiences des playoffs depuis 2003 ont déjà été enregistrées : les deux matchs Fever-Sun, le Game 2 Mercury-Lynx et Game 2 Storm-Aces (988 000 personnes). Le premier tour complet a rassemblé en moyenne 1,1 million de téléspectateurs, soit la moyenne la plus élevée à ce stade de la compétition.

Avant cette saison, aucun match du championnat féminin n’avait atteint le million de curieux depuis les débuts de Candace Parker en 2008. De 2009 à 2023, la meilleure audience de la ligue n’avait pas dépassé les 913 000 personnes pour le Game 5 décisif des Finales 2017 (Sparks-Lynx).

Le match WNBA le plus regardé de tous les temps reste son tout premier : Liberty-Sparks sur NBC en juillet 1997. Cette rencontre inaugurale avait été suivie en moyenne par 5,04 millions de téléspectateurs. Mais c’était donc sur une chaîne nationale, alors que ESPN est une chaîne du câble, accessible par abonnement.