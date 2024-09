Miles Bridges ne veut plus qu’on se moque des Hornets

« J’ai simplement l’impression que c’est un nouveau départ ». C’est ainsi que Miles Bridges résume son retour à l’entraînement des Hornets. Après une saison blanche, puis une suspension de 10 rencontres, l’ailier de Charlotte assure qu’il a pris la bonne voie sur les plans personnel et sportif, et que tout est en place pour qu’il réussisse : un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur trois ans, de nouveaux dirigeants et un nouveau coach, Charles Lee.

« Avec Coach Lee, son nouveau staff et la nouvelle direction, j’ai le sentiment que nous avançons dans la bonne direction » poursuit-il. « J’ai l’impression que nous sommes sur la bonne voie et je veux en faire partie. J’ai déjà des liens. Je suis ici depuis sept ans et je m’y sens bien. Cela a également joué un rôle important. »

Dans le viseur des Clippers et des Cavaliers

Free agent, il a été patient cet été, et il a été l’un des derniers à décrocher une prolongation de contrat.

« Pour moi, ce n’était pas grand-chose, car je m’en étais éloigné », poursuit-il. « Je suis allé à Hawaï avec mon entraîneur et je me suis tenu à l’écart de tout, des rumeurs et de tout ce qui pourrait m’orienter dans la mauvaise direction. Je me suis donc contenté de parler à mes agents, de leur demander des nouvelles. Je savais ce qui était vrai et ce qui ne l’était pas. Ce n’était donc pas si difficile. Oui, les Clippers sont une grande franchise et ils me voulaient. Les Cavaliers me voulaient aussi. Mais en même temps, j’essayais de voir ce qui me convenait le mieux et ce qui me rendrait heureux, moi et ma famille ».

Ce sera donc les Hornets où il espère jouer toute sa carrière. Avec LaMelo Ball et Brandon Miller, ils sont déterminés à ramener la franchise en playoffs. Ce n’est plus arrivé depuis 2016 !

Ne plus subir les blagues de Draymond Green

« J’ai l’impression que nous n’avons pas eu notre chance, à cause des blessures… Mais je pense que si tout le monde reste en bonne santé, nous pourrons montrer au monde à quel point nous sommes bons. Je pense raisonnablement que nous sommes une équipe de playoffs et que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs des meilleurs. C’est ce que je pense de toute la NBA cette année. J’ai l’impression que le niveau de compétition sera différent d’un match à l’autre, et que tout le monde est à peu près à égalité. Comme je l’ai dit, si nous évitons les blessures, je pense que nous pouvons être une équipe de playoffs. »

Et si c’est le cas, il sera ravi d’éviter les moqueries de son pote Draymond Green.

« Parler ne sert à rien, il faut agir » prévient-il. « Si nous perdons des matches, nous serons la cible des blagues. Detroit a eu droit à ce genre de blagues, nous, les Wizards… On a tous droit à ce genre de moqueries. Pour être de l’autre côté de la médaille, nous devons gagner des matches, et nous devons donc laisser notre jeu parler ».