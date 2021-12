Miles Bridges veut mettre Draymond Green sur un poster

Candidat très sérieux au titre de Most Improved Player avec ses 20.2 points de moyenne, contre 12.7 points la saison passée, Miles Bridges s’est taillé une belle réputation de machine à « poster dunk », et on se souvient l’an passé de son dunk monstrueux sur Clint Capela.

Le Suisse n’a pas été la seule victime de l’ailier des Hornets, et cette saison, on l’a vu éviter un contre de Giannis Antetokounmpo, mais aussi lâcher un 360° face aux Nets et un « windmill » contre les Knicks.

Sur le plateau de NBA Today, Richard Jefferson, autre dunkeur de folie quand il évoluait aux Nets, lui a demandé s’il tenait une liste des joueurs sur lesquels il aimerait dunker.

« Le plus gros dunk, la saison passée, c’était sur Clint Capela, et comme vous l’avez vu, cette saison, c’est sur Giannis. Mais la personne sur qui je voudrais vraiment dunker, c’est Draymond parce qu’il passe son temps à me parler. À chaque fois qu’il me voit partir au dunk, il essaie de faire faute. Il est de Saginaw, et je suis de Flint. On est tous les deux allés à Michigan State, et il y a donc beaucoup de trash talking entre nous« .

La saison passée, Miles Bridges avait voulu monter au dunk sur Draymond Green, et l’intérieur des Warriors avait fait une grosse faute. Hélas, cette saison, les Warriors et les Hornets se sont déjà affrontés deux fois, et il faudra donc attendre la saison prochaine pour assister à leur prochain duel.

Richard Jefferson lui demande ensuite s’il a déjà dunké sur Rudy Gobert. « Non, j’ai failli » lui répond Miles Bridges. « J’étais tout proche de le faire, mais il n’a pas sauté. »