Vlade Divac pense toujours que De’Aaron Fox fera une meilleure carrière que Luka Doncic

C’est à coup sûr l’une des plus grosses boulettes de l’histoire de la Draft ! Peut-être au niveau de celle des Blazers en 1984 qui avait sélectionné Sam Bowie au lieu de Michael Jordan, ou encore de celle des Pistons en 2003 qui avait préféré miser sur Darko Milicic plutôt que Carmelo Anthony ou Dwyane Wade. On évoque bien sûr la décision de Vlade Divac, alors GM des Kings, de drafter Marvin Bagley III plutôt que Luka Doncic. C’était en 2018.

« À ce poste, j’avais DeAaron Fox, que j’avais choisi un an plus tôt », rappelle le Serbe dans une interview accordée à un média croate. « À ce moment-là, je pensais que Fox était un joueur qui pourrait devenir un franchise player. L’avenir nous dira si je me suis trompé. En l’état actuel des choses, il semble que oui, mais j’ai confiance dans le jeune Fox et je pense qu’il aura une meilleure carrière. »

Les Suns non plus n’avaient pas choisi Doncic…

C’est vrai que Fox s’est imposé comme patron des Kings, et qu’il est devenu l’un des meilleurs meneurs de sa génération. Mais Doncic est un MVP en puissance, et Dallas a retrouvé les Finals avec lui. Pour l’instant, avantage net au Slovène.

« Fox est un meneur de jeu qui a besoin du ballon, tout comme le jeune Luka », poursuit Divac. « Si je prenais Luka, j’aurais dû échanger Fox. Il est intéressant de noter que Phoenix a également refusé de prendre Luka et qu’à l’époque, leur entraîneur était Igor Kokoskov, qui était entraîneur en Slovénie. Les Hawks l’ont choisi. Ce n’est qu’ensuite que Dallas l’a pris. »

Comme tout le monde, Divac « adore regarder Luka » et il « aime vraiment son jeu ». « Mais j’avais mes propres raisons de prendre la décision que j’ai prise. J’ai peut-être eu tort, mais l’avenir nous le dira » conclut-il.