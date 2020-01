Luka Doncic pensait vraiment que les Kings allaient le drafter

Le choix de Sacramento de prendre Marvin Bagley avec le deuxième choix de la Draft 2018 plutôt que Luka Doncic va hanter la franchise californienne pendant encore longtemps. Peut-être autant que les Blazers qui avaient préféré Sam Bowie à Michael Jordan, ou les Pistons qui avaient snobé Carmelo Anthony pour prendre Darko Milicic. Surtout quand le Slovène vient régulièrement éclabousser le Golden 1 Center de toute sa classe, comme ce fut le cas mercredi soir lors de la victoire des Mavs (127-123), marquée par son triple-double XXL (25 points, 17 rebonds, 15 passes décisives).

Alors que Phoenix, qui a choisi Deandre Ayton avec le premier choix cette année là, et Atlanta (qui avait échangé son choix avec Dallas pour récupérer Trae Young) avaient rapidement pris position en fonction de leurs besoins, Sacramento est longtemps resté une option plausible pour Luka Doncic.

A tel point qu’il a envisagé débuter sa carrière en NBA là-bas, notamment lorsqu’il a vu débarquer tout l’état major de la franchise à Madrid pour le voir jouer et dîner avec lui, 15 jours avant la Draft. « Ils sont venus à Madrid, ils sont venus avec le propriétaire (Vivek Ranadive), donc honnêtement, j’ai pensé qu’ils allaient me prendre », s’est remémoré Luka Doncic.

Même si le GM Vlade Divac était au fait des exploits de la pépite du Real Madrid, Sacramento avait aussi besoin d’un joueur d’impact au poste 4 à ce moment là alors que De’Aaron Fox sortait d’une saison rookie encourageante à la mène. Pour Luka Doncic, le fait de sélectionner un jeune joueur non issu du championnat universitaire américain a aussi pu constituer un frein. « Je pense que c’est à cause de l’Euroleague. C’est un basket différent, poursuit-il. Je tournais à 12 points en championnat espagnol et 14 en Euroleague. C’est un basket différent ».

« Différent » mais formateur pour débarquer en NBA et dominer son sujet comme rarement un joueur de 20 ans l’a fait dans l’histoire de la NBA.