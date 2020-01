Luka Doncic écoeure les Kings avec un triple double XXL

Luka Doncic est partout dès le début de la partie : le Slovène marque deux paniers, fait deux passes et prend deux rebonds dans les trois première minutes du match. Et Dallas mène 9-4. Mais Buddy Hield plante deux tirs primés de suite pour mettre les Kings au niveau. Les Mavs font la course en tête dans le premier quart mais Sacramento parvient à rester au contact jusqu’au bout de la période (35-31).

Les Californiens repassent même devant grâce à l’adresse de loin de De’Aaron Fox, Harrison Barnes et Trevor Ariza, En face, ce sont Dwight Powell, Delon Wright et surtout Seth Curry (13 points dans le quart-temps) qui tiennent la baraque en attendant que Luka Doncic reprenne les choses en main. La vista du ROY en titre permet à Dallas de faire la différence en fin de mi-temps (71-67). Il en est déjà à 11 points, 9 passes et 7 rebonds.

Le 3e choix de Draft 2018 meilleur que le 2e

Sans surprise, il ne tarde pas à valider son triple double, d’autant qu’il monte en puissance après la pause. Et Dallas avec lui évidemment : les Texans dépassent la barre des 10 points d’avance sur deux tirs primés de suite de Tim Hardaway Jr. servis par son maître à jouer. Ce dernier continue son festival pendant toute la période, conclue sur une prière au buzzer de Justin Jackson (108-93). Un troisième quart-temps dur à avaler pour Sac-Town.

Le Golden 1 Center retrouve un peu d’âme avec un 6-0 express de ses joueurs dans la première minute du quatrième quart. Mais Dallas répond avec un 6-0 qui annule ce sursaut d’orgueil. Luka Doncic se joue de Marvin Bagley Jr, tranchant, mais évidemment moins présent que le Slovène… sélectionné une place après lui lors de la Draft 2018.

Il maintient 12 points d’avance à trois minutes de la fin, assez pour aller chercher la victoire malgré les banderilles de Buddy Hield et Harrison Barnes. C’est la troisième de suite pour Dallas, avant la réception de Portland après-demain. Alors que Sacramento perd son troisième match de suite avant d’aller chez ce Jazz sur un nuage. Les stats de Luka Doncic sur cette rencontre ? 25 points à 8/18 au tir, 17 passes décisives et 15 rebonds.