Sam Bowie, l’homme drafté avant Michael Jordan

Sam Bowie, c’est l’histoire vue, revue et re-revue de ce second choix de la draft 1984. Celui qui a eu le malheur d’être choisi juste avant Michael Jordan… mais surtout de celui qui n’a jamais choisi d’être cette erreur du destin, ce flop magistral, ce loser mythique…

Au contraire, et dans le documentaire d’ESPN intitulé « Going Big », Bowie révélait qu’il avait caché la gravité de ses problèmes physiques avant d’être sélectionné second à la Draft 84 par les Portland TrailBlazers. « Je me souviens encore d’eux avec leur petit marteau, et ils me frappaient sur le tibia gauche. Je leur disais ‘Je ne sens rien’. Mais au plus profond de moi-même, je souffrais. Même si c’est considéré comme un mensonge, même si ce n’est pas bien, en fin de compte, quand on a une famille à nourrir, j’ai fait ce que n’importe qui aurait fait. »

Portland avait déjà Clyde Drexler

Il faut également remettre dans son contexte ce choix de Draft passé dans la légende comme étant une des (ou LA) pires décisions managériales de l’histoire du basket NBA. D’abord, Portland disposait déjà de Jim Paxson qui était alors un arrière All-Star qui tournait à 21 points de moyenne. Et puis, le franchise venait de sélectionner un certain Clyde Drexler.

Si en tant que rookie, The Glide n’avait totalisé qu’un petit 7 points de moyenne par match, on sentait déjà la future étoile du jeu s’élever dans le ciel d’Oregon. Non, a priori, le choix de sélectionner le pivot de Kentucky, Sam Bowie, semblait logique et rationnel pour les Blazers.

Le vrai problème est celui de la transparence. D’une part, on a donc un joueur qui de son propre aveu, et le soir même de sa Draft, savait que son état physique était alarmant (« au plus profond de moi, physiquement, je n’avais pas le niveau de ces gars ») mais qui voulait également assurer son avenir en signant son contrat NBA ; et puis d’autre part, on a la franchise de Portland qui n’a pas forcément su détecter, ressentir et prévenir ce choix malencontreux.

« Je n’ai jamais dit au personnel des Blazers que je ressentais des douleurs »

Car si l’on observe les vidéos de Bowie le lycéen de Pennsylvanie, on s’aperçoit déjà que son immense carcasse était déjà mise à rude épreuve, que le futur joueur NBA n’était pas suffisamment bien entouré pour savoir gérer son corps. Grand gabarit avec des mains de dentellière, Bowie disputera sa première saison NBA sans problème et alors que la seconde commence, c’est Michael Jordan, l’exceptionnel rookie de Chicago qui se blesse au pied et doit mettre un terme à sa saison, seulement une semaine après son ouverture.

Car juste après, c’est effectivement Bowie qui va entamer son long chemin de croix. Jambe gauche cassée sa seconde saison. Jambe droite cassée sa troisième. Tibia droit fracture sa quatrième. En somme, du printemps 1985 à février 1989, Bowie a disparu de la circulation. Il terminera sa carrière après deux périodes aux Nets et aux Lakers, loin de la starification de Michael Jordan et ses 6 titres mais en ayant réussi à cacher son secret : « Je n’ai jamais dit au personnel des Portland TrailBlazers que je ressentais des douleurs. »

L’histoire tragique de Sam Bowie nous rappelle combien la franchise de Portland n’a jamais été vernie, et on se souvient encore des genoux de Brandon Roy et de Greg Oden. Tous deux avaient le potentiel de « franchise player » pour amener les Blazers au sommet, et malheureusement leur physique en a décidé autrement.