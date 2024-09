LeBron James : « C’est l’une des plus belles choses au monde de pouvoir travailler avec son enfant »

Depuis une semaine, LeBron James s’entraîne pour la première fois avec Bronny. Leur association, inédite en NBA, sera l’événement le plus suivi de la reprise, et le quadruple MVP a du mal à y croire. Au point même qu’il avoue perdre sa concentration lors des séances.

« Vous savez, c’est vraiment différent dans le sens où Bronny fait maintenant partie de l’équipe. Je pense que c’est l’une des meilleures choses au monde de pouvoir travailler avec son enfant » répond LeBron James à Mike Golic Sr. et son fils. « Cette semaine, nous avons repris le chemin de la salle et c’était la première fois que Bronny et moi étions sur le parquet en tant que professionnels pour nous entraîner, nous affronter, nous préparer pour la saison. Il y a eu quelques moments où j’ai perdu ma concentration, et je n’ai pas l’habitude de perdre ma concentration quand je suis sur le terrain. Mais, vous savez, à plusieurs reprises, j’ai juste regardé sur le côté, je l’ai observé, je l’ai regardé se préparer et je l’ai regardé aller de l’avant. Ce sera une année incroyable pour moi et, je l’espère, pour lui. »

Profiter de l’instant présent

A bientôt 40 ans, LeBron James n’a absolument plus rien à prouver. Son niveau de jeu est encore hallucinant, et il vient d’ailleurs de remporter le trophée de MVP aux Jeux olympiques. Mais à l’écouter, cette saison sera surtout celle de Bronny, et son état d’esprit sera clairement différent. On pourrait le résumer avec la célèbre formule « Carpe Diem ».

« Je pense que cela va me permettre de profiter un peu plus de l’instant présent. Vous savez, quand vous êtes tellement absorbé et que vous êtes en mode entraînement et en mode détermination, et que vous êtes tellement absorbé par la préparation et le processus, vous pouvez parfois perdre de vue certaines des choses qui se produisent au cours de la saison et que vous devriez célébrer ou apprécier un peu plus. Je pense qu’avec la présence de Bronny, je peux avoir un moment ou deux où je peux prendre du recul et apprécier le moment lui-même parce que ça ne dure pas éternellement ».