Vincent Poirier taille la G-League : « Ce n’est même pas un vrai championnat »

Passé du Real Madrid à l’Anadolu Efes pendant l’été, Vincent Poirier s’explique sur ce choix qui a pu en surprendre plus d’un. Tout simplement, l’ancien pivot des Bleus voulait profiter d’un plus grand rôle.

« L’Efes m’offrait la possibilité d’être un joueur plus important qu’à Madrid. Je dis cela en termes de temps de jeu et d’impact sur le jeu » répond le Français à Eurohoops. « L’Efes est une équipe qui a de grands objectifs, qui essaie de revenir au niveau du Final Four et de gagner l’EuroLeague. Il y a aussi des joueurs ici qui savent comment être un champion, qui ont gagné le championnat deux fois. L’Efes était donc un excellent choix pour moi, pour que je prenne du plaisir à jouer au basket. Je vais être honnête avec vous, j’étais vraiment mal à l’aise après quelques matches à Madrid. Je voulais avoir plus d’occasions de montrer que je pouvais faire mieux. J’ai donc relevé un nouveau défi. Ce ne sera pas facile, mais je n’ai pas peur, j’ai déjà changé d’équipe. »

Alors que sa fille est restée à Madrid, et qu’il a conscience que ce sera compliqué à vivre, Poirier révèle qu’il avait sondé Evan Fournier pour qu’il le rejoigne en Turquie. « J’ai discuté avec lui pour savoir s’il était intéressé par l’Efes. Bien sûr, il avait une offre de l’Olympiakos à l’époque et notre effectif était complet. »

Du même niveau que la Pro B en France

Poirier a aussi été interrogé sur la polémique de la semaine lancée par Juan Anderson Toscano. Ce dernier expliquait que la G-League était le deuxième meilleur championnat du monde. L’ancien Warrior a été critiqué de toutes parts, et il a dû s’en expliquer. Justement, Poirier est très bien placé pour parler de G-League puisqu’il y a joué lorsqu’il était aux Celtics.

« J’ai parlé avec quelques amis de ses propos et j’ai aussi vu les tweets d’Evan (Fournier) et de Mike James » poursuit Poirier. « Il a peut-être dit cela pour motiver son équipe, mais cela montre à quel point toutes les équipes européennes jouent dur. Malaga n’est même pas une équipe d’Euroleague, mais elle a battu la meilleure équipe de G League. Je ne pense pas que la G League soit un véritable championnat. Pour la NBA, je ne sais pas ce qui a le plus de valeur : la G-League ou l’Euroleague ? Mais je pense que la G-League est sans doute du même niveau que la Pro B en France ou quelque chose comme ça. Sans vouloir manquer de respect, c’est comme ça, j’ai joué là-bas aussi. Je connais des joueurs qui sont allés en Europe et qui étaient bien meilleurs que lorsqu’ils jouaient en G-League. Il y a un peu de tout là-dedans ».