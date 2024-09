Vincent Poirier explique son départ du Real Madrid

Alors qu’il fêtera ses 31 ans dans un peu plus d’un mois, Vincent Poirier a toujours soif de basket. Et s’il brillait depuis trois ans sous le maillot du Real Madrid, l’un des clubs les plus prestigieux du Vieux Continent, le pivot français a fait le choix d’aller voir ailleurs.

Pour une raison simple, même s’il a tout gagné avec la « Maison Blanche » (un titre de champion d’Euroleague, un revers en finale, et deux titres de champions d’Espagne), Vincent Poirier veut juste jouer davantage.

C’est en tout cas la raison principale que l’ancien intérieur NBA, passé par Boston et Philadelphie entre 2019 et 2021, a avancé pour expliquer son départ au site Basketball Sphere. Il cite notamment la concurrence avec Edy Tavares, qui a occupé le rôle de pivot titulaire ces trois dernières saisons, et que Vincent Poirier aspire à retrouver.

« J’avais besoin d’un nouveau défi. J’avais l’impression d’être trop loin derrière Edy (Tavares). J’en voulais plus et j’étais frustré par cette situation. Je pensais que je méritais plus, et c’est pourquoi j’ai décidé de partir. Maintenant, je veux être plus important pour l’équipe, nous aider à gagner et avoir plus de minutes sur le terrain », a-t-il expliqué, louant l’Anadalou Efes, une équipe référence en Europe ces dernières années.

L’ancien joueur du HTV et de Paris-Levallois ne regrette pas pour autant d’avoir fait étape à Madrid dans sa carrière. Il retiendra notamment de son passage d’avoir accumulé des titres majeurs, et également d’avoir pu jouer avec deux des plus grandes légendes du basket espagnol, comme Sergio Rodriguez et Rudy Fernandez.

« C’était génial. Quand je suis revenu de NBA, l’objectif était de gagner des trophées. J’en ai gagné sept en trois ans avec le club, c’est donc un bon choix. Le moment dont je me souviendrai le plus est le titre de l’Euroleague après la victoire contre l’Olympiakos. Même si je n’ai pas joué, le sentiment à la fin était très fort en raison de tout ce qui s’est passé pendant la saison », a-t-il confié avant d’évoquer la fin de carrière du tandem Rodriguez-Fernandez. « On savait que ça se finirait comme ça, alors on voulait profiter de chaque instant avec eux. Chacho (Rodriguez) m’a donné la chance de briller et d’être productif. C’était intéressant d’apprendre d’eux et d’être à leurs côtés. En plus, nous avons eu une belle saison, donc c’est bien que tout se soit passé comme ça ».

C’est maintenant accompagné d’un autre duo de choc, composé de Shane Larkin et Rodrigue Beaubois, que Vincent Poirier va briller à la rentrée, après une blessure à la cheville gauche qui l’a privé des Jeux Olympiques 2024.