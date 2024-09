Pour Gordon Hayward, le Thunder a tout pour réussir

Jeune retraité, Gordon Hayward n’en reste pas moins attentif aux mouvements au sein de ses anciennes équipes. Y compris celle où il a fait son passage le plus éphémère en carrière (seulement 26 matchs), le Thunder. La franchise d’OKC a signé une intersaison très intéressante en récupérant Alex Caruso via un trade, puis en signant Isaiah Hartenstein.

L’ancien All-Star du Jazz est ainsi optimiste pour l’avenir de l’équipe. « Je ne pense pas qu’il leur manque quoi que ce soit. Je pense qu’il leur manque de l’expérience, que l’on ne peut acquérir qu’en jouant. Le fait d’être passé par là l’année dernière a été important pour eux », juge-t-il en référence à la première place acquise à l’Ouest, puis à l’élimination au second tour face aux futurs finalistes, les Mavs.

Gordon Hayward, qui n’avait pas inscrit le moindre point en sept apparitions durant cette campagne de playoffs, conditionne la réussite du Thunder à plusieurs facteurs. La santé notamment – « J’espère que Chet (Holmgren) restera en bonne santé, ainsi que SGA (Shai Gilgeous-Alexander), Jalen (Williams), Lu Dort et tous les autres – et le niveau de cohésion d’équipe.

Ne pas imiter les Celtics

« Ils ont les éléments et le talent pour y arriver. Il faut que l’équipe fonctionne, on ne peut pas essayer d’être en compétition les uns contre les autres et ne pas être en compétition ensemble », rappelle-t-il en faisant un parallèle avec une autre de ses équipes passées : les Celtics.

Les Celtics de la fameuse saison 2018/19, l’année où Gordon Hayward s’est retrouvé à faire équipe avec Kyrie Irving, et les jeunes talents émergents Jaylen Brown et Jayson Tatum. « On était presque en compétition les uns contre les autres pour essayer de briller le plus possible et de réussir individuellement », se souvient le retraité, sur l’échec de cette formation.

La formation d’OKC n’a, pour l’heure, montré aucun symptôme d’une équipe qui irait dans ce sens. « SGA », « un joueur du Top 5 de la ligue » selon Gordon Hayward, est le leader incontesté, tandis que Chet Holmgren et Jalen Williams se comportent en bons lieutenants. « Tant qu’ils restent focalisés sur la gagne, ils seront en mesure d’aller très loin », prédit leur ancien coéquipier.