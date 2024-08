Retraité des parquets, Gordon Hayward se lance dans le cinéma

Jeudi, et à la surprise générale, Gordon Hayward a annoncé sa retraite, à seulement 34 ans. « C’est difficile de laisser derrière soi quelque chose qu’on a fait si longtemps et qu’on aime tant. Je ne pense pas que quelqu’un puisse vraiment quitter le basket », commence-t-il pour IndieWire. « Mais c’était le moment. J’ai une famille qui grandit très vite devant mes yeux, avec quatre enfants, et c’était important pour moi de passer plus de temps avec eux. »

C’est une deuxième vie, après 14 saisons en NBA, qui va s’ouvrir pour le désormais ex-ailier. Et on sait déjà dans quel domaine elle va s’inscrire. En effet, l’ancien joueur d’Utah ou Boston va investir son argent et son temps dans le cinéma, avec son entreprise de production, montée avec Simon Hacker, « Whiskey Creek ».

Notamment en distribuant des films indépendants en salle et en offrant des opportunités à des jeunes réalisateurs.

D’ailleurs, le premier film estampillé Whiskey Creek – Notice to Quit avec Michael Zegen – est attendu en septembre dans les salles obscures américaines.

Et comme il l’était sur les parquets, Gordon Hayward veut être polyvalent dans ses choix cinématographiques.

« Je suis ouvert et on l’est dans différentes directions : des histoires que mes enfants pourront apprécier, des histoires pour ma femme et moi, pour moi et mes garçons », liste l’ancien All-Star. « On a des choses programmées pour satisfaire les trois domaines que j’ai cités. On est ouvert à plein de choses. »

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 * All Teams 51 24 46.4 41.1 74.2 0.8 2.8 3.6 3.1 1.3 0.8 1.3 0.3 9.8 2023-24 * OKC 26 17 45.3 51.7 69.2 0.5 2.0 2.5 1.6 0.8 0.5 0.6 0.0 5.3 2023-24 * CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 Total 835 31 45.5 37.0 82.2 0.8 3.7 4.4 3.5 1.7 1.0 1.9 0.4 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.