L’ultime scoop d’Adrian Wojnarowski : il prend sa retraite !

Dorénavant, ses fameuses « Woj Bomb » ne retentiront plus sur nos téléphones pour nous annoncer les informations les plus marquantes de la NBA. Sur les réseaux sociaux, Adrian Wojnarowski a effectivement révélé qu’il se retirait des médias à l’âge de 55 ans.

Journaliste le plus connu (et influent) du paysage médiatique NBA depuis plusieurs années, le toujours très bien renseigné « Woj » travaillait chez ESPN depuis 2017, après avoir rejoint Yahoo! Sports en 2007. Il y a deux ans, il avait prolongé avec ESPN pour la modique somme de 10 millions de dollars annuels, malgré l’intérêt de nombreuses entreprises.

« Ce métier a transformé ma vie, mais j’ai décidé de me retirer d’ESPN et du secteur de l’actualité », écrit Wojnarowski. « J’ai conscience de l’implication qu’exige mon rôle et c’est un investissement que je ne suis plus prêt à faire. Le temps n’est pas illimité et je veux utiliser le mien de manière plus valorisante sur le plan personnel. »

Devenu le « rival » numéro un de son ancien « élève » Shams Charania, qui prendra désormais toute la lumière au royaume des insiders NBA, Adrian Wojnarowski avait débuté sa carrière de journaliste en 1987. Trente-sept ans plus tard, il fait ainsi le choix de raccrocher, expliquant vouloir se concentrer sur des choses qui lui tiennent à coeur personnellement.

En réalité, « Woj » se dirige maintenant vers une carrière de dirigeant basket, puisqu’il devient le nouveau GM des Bonnies de l’université new-yorkaise de St. Bonaventure. Université dont il est sorti diplômé en 1991 et qui lui est donc chère.