Free agency : Adrian Wojnarowski reste chez ESPN pour 10 millions de dollars annuels

Sans doute l’insider le plus connu (et influent) de l’univers NBA, Adrian Wojnarowski arrivait en fin de contrat avec ESPN cet été, et le média américain a sorti le chéquier pour garder son chasseur de scoops.

Courtisé par FOX, The Athletic mais également des compagnies de paris sportifs, « Woj » a préféré signer un nouveau contrat avec ESPN, qu’il a rejoint en 2017 après s’être fait connaître chez Yahoo! Sports. On ne connait pas la durée du contrat, mais le salaire annuel devrait être de 10 millions de dollars, annonce Outkick.

Même chose pour Adam Schefter, l’équivalent d’Adrian Wojnarowski pour la NFL.

Comme le note d’ailleurs Outkick, il y a pourtant un débat sur la « valeur » apportée par Adrian Wojnarowski ou Adam Schefter, qui sortent avant tout leurs scoops sur Twitter. Est-ce qu’ils rapportent réellement 10 millions de dollars par an à ESPN avec des informations qui n’amènent pas forcément des fans sur la chaîne ou le site du média ? Peut-être pas, mais ça permet au moins à ESPN de citer ses propres journalistes lorsqu’ils évoquent les scoops.

À relire : Comment Adrian Wojnarowski est devenu l’insider le plus influent de NBA