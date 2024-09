Caitlin Clark pique le record d’une de ses idoles d’enfance

Dans la même soirée, la WNBA a vu tomber deux records historiques. Le premier est signé A’ja Wilson, première joueuse de l’histoire à atteindre la barre des 1 000 points sur une saison. Le second est l’œuvre du nouveau phénomène du championnat, Caitlin Clark. Quelques heures avant l’exploit de A’ja Wilson, l’arrière vedette du Indiana Fever s’est emparée du record de points inscrits par une rookie sur une saison.

Déjà détentrice des records de passes sur une saison et sur un match, l’arrière du Fever a effacé un record vieux de 18 ans en compilant 761 points en 39 matches. L’ancien record appartenait à Seimone Augustus, qui avait inscrit 744 points en 2006, à une époque où la saison régulière ne comptait que 34 matches.

19.5 points, 8.4 passes et 5.7 rebonds de moyenne

Alors qu’elle s’apprête à entrer au Hall Of Fame dans trois semaines avec ses quatre titres WNBA et ses trois médailles d’or olympiques, Seimone Augustus n’était autre que l’idole de Caitlin Clark lorsqu’elle était gamine ! « Dans le téléphone de mon père, il y a une photo d’elle avec moi. C’était peut-être dans un Blackberry » se souvient la rookie. « C’est un souvenir encore très présent. J’étais très fan de son jeu, et de sa manière de shooter ».

Alors qu’elle tourne à 19.5 points, 8.4 passes et 5.7 rebonds de moyenne, Caitlin Clark se souviendra sans doute longtemps de ce record puisqu’elle l’établit dans une victoire à l’arraché face aux Wings (110-109). Elle a profité de la soirée pour établir son nouveau record personnel : 35 points ! Grâce à ce succès, le Fever est assuré de finir 6e, et devrait affronter le Connecticut Sun au premier tour des playoffs.

Le Fever a battu tout le monde, sauf les Aces

« Tout le monde est excité à l’idée de jouer les playoffs » poursuit-elle. « On n’est pas juste heureuses d’en être là. On pense vraiment qu’on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe. »

Cette saison, le Fever met fin à huit ans sans playoffs, et les coéquipières de Caitlin Clark ont battu toutes les équipes, à l’exception d’une seule : les championnes en titre, les Las Vegas Aces.

