Caitlin Clark devient la meilleure passeuse de l’histoire sur une saison !

Deux jours après qu’A’Ja Wilson s’est emparée du record de points inscrits sur une saison, c’est au tour de Caitlin Clark d’entrer à nouveau dans les livres d’histoires avec le record de passes réalisées sur une saison WNBA. Alors qu’elle n’est que rookie, l’arrière vedette du Fever a effacé des tablettes Alyssa Thomas (316 passes en 2023) avec neuf passes dans la défaite contre les Aces, pour porter son total à 321. Pendant la saison, Caitlin Clark s’était déjà emparée du record de passes sur un match.

Outre Wilson et Clark, il faut rappeler que Angel Reese a battu le record de rebonds sur une saison (446). Par ailleurs, Angel Reese et A’ja Wilson sont en passe de battre les records des meilleures moyennes de rebonds et de points sur une saison, avec respectivement 13.1 rebonds/m et 27.0 points/m. En revanche, les 8.4 passes par match de Cailtin Clark sont loin des 10 passes de moyenne de Courtney Vandersloot en 2020.

La joie de participer à une saison historique

« Cela illustre bien à quel point l’ensemble de la saison est historique et à quel point le basket a été excellent, alors que nous ne sommes même pas encore en playoffs », a réagi Caitlin Clark. « Ce qui est le plus plaisant, c’est qu’on va continuer de voir des records tomber, mais aussi du très bon basket, et c’est pourquoi c’est si plaisant à regarder. C’est pour cela que les fans viennent dans les salles. Les audiences ont absolument explosé cette année. Tout le monde est en train d’améliorer son jeu. La concurrence est de plus en plus forte, et c’est plaisant, en tant que compétitrice, de savoir qu’il faut donner le meilleur de soi-même, parce que la personne qui se trouve de l’autre côté du terrain va donner le meilleur d’elle-même. C’est sympa de voir tout le monde élever son niveau de jeu, et faire partie de ça est très plaisant pour moi aussi ».

Côté Aces, A’ja Wilson enregistre un 11e match de suite avec au moins 15 points et 15 rebonds, puisqu’elle compile 15 points et 17 rebonds dans la victoire finale (78-74) de Las Vegas. La voilà à 971 points sur la saison, à 29 points de la barre mythique des 1 000 points et il reste trois matches à jouer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.