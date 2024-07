Caitlin Clark bat le record de passes décisives sur un match WNBA !

Alors qu’Angel Reese a beaucoup fait parler ces dernières semaines par son impressionnante série de « double-doubles », Caitlin Clark a répliqué par un record historique WNBA !

La meneuse du Fever a signé 19 passes décisives mercredi contre Dallas, du jamais-vu dans la ligue féminine.

La précédente marque était en effet l’œuvre de Courtney Vandersloot, auteure de 18 « assists » à deux reprises en août 2020, puis en septembre 2021 avec le Chicago Sky. La rookie phénomène y a ajouté 24 points, mais n’a pu empêcher la défaite des siennes contre les Dallas Wings, pourtant lanterne rouge de WNBA…

Pour le dernier match du championnat avant la pause nécessaire aux Jeux olympiques, Caitlin Clark était visiblement d’humeur à rappeler sa non-sélection pour Paris 2024.

L’ancienne joueuse d’Iowa a signé une démonstration, dans la lignée de ses dernières sorties de juillet avec un cinquième match au-dessus des 10 passes décisives en six rencontres. La meneuse a notamment abreuvé de ballons Aliyah Boston, à la réception de neuf des 19 caviars du soir de Caitlin Clark. « Elle va dire que cela ne signifie rien, mais moi je trouve sa performance assez cool » a réagi l’intérieure du Fever.

Deux records pour le prix d’un

« J’essaie juste de mettre mes coéquipières en position de marquer » a expliqué Caitlin Clark, sans effusion de joie. « Je crois que parfois, je pense presque trop à la passe… En particulier avec Aliyah, j’essaie juste de lui donner tellement le ballon. Mes yeux sont constamment sur nos joueuses au poste. »

La recette a fonctionné mercredi, dans une performance qualifiée « d’incroyable » par sa coach Christie Sides. Et même si certaines des passes comptabilisées semblent un peu généreuses, cela n’enlève rien à la prestation historique réalisée par Caitlin Clark. Elle a contribué à 66 points du Fever (71% des points totaux d’Indiana), un autre record WNBA, effaçant les 65 unités de Diana Taurasi en 2006.

Ses stats XXL la placent déjà dans une catégorie à part pour une joueuse dans sa première saison professionnelle : une seule rookie avait ainsi déjà cumulé 20 points et 10 passes décisives sur un match (Angel McCoughtry en 2009), et Caitlin Clark en est désormais à trois occurrences cette saison. La voilà déjà à plus de 400 points et 200 passes en carrière en seulement 26 matchs, record de Sue Bird surpassé (33 matchs).

Des balles perdues coûteuses et une défaite évitable

La recordwoman du soir n’a pas pour autant tout bien fait. Ses six balles perdues ont fini par coûter cher, et la dernière dans le « money time », à -4 et 35 secondes à jouer, a scellé la défaite d’Indiana. Et Caitlin Clark a poursuivi sa mauvaise série à 3-points, avec un 2/9 derrière l’arc, 6/27 désormais lors de ses trois dernières sorties. Autour d’elle, c’est tout le Fever qui a toussoté en défense.

« Offensivement, on a pu faire ce que l’on voulait toute la soirée » a-t-elle estimé. « C’est uniquement notre défense… On encaisse 28 points sur balles perdues, je crois que 20 d’entre eux étaient sur la seule première période. Donc cela vous flingue pour commencer la partie, et vous devez faire un meilleur boulot pour faire attention à la balle. Quand vous concédez 100 points et plus, vous n’allez pas gagner beaucoup de matchs. »

Avant cette pause olympique, le Fever pointe à la 7e place de la ligue avec 11 victoires pour 15 défaites, mais la deuxième défense la plus poreuse de WNBA.

« C’est vraiment frustrant » a assuré Caitlin Clark. « J’ai le sentiment qu’on a laissé passer deux matchs que l’on pouvait remporter contre les Mystics (qui partagent le pire bilan avec les Dallas Wings) à domicile et évidemment celui-ci. Je pense que c’est notre principale marge de progression pour que l’on grandisse. Sur les 14 derniers matchs de la saison, on ne pourra pas laisser filer ce genre d’opportunités. » Avec ces deux victoires supplémentaires, le Fever aurait déjà égalé son total de succès sur l’ensemble de la saison dernière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.