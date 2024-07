Caitlin Clark : « Représenter son pays, c’est ce dont on rêve lorsqu’on est enfant »

Le Indiana Fever s’est imposé la nuit dernière face aux Lynx, 81-74. Il s’agit non seulement d’une quatrième victoire en six matchs pour les coéquipières de Caitlin Clark, mais c’était également l’occasion de montrer à Cheryl Reeve, la coach de Minnesota… et de la sélection américaine, ce dont elles sont capables.

Caitlin Clark a toutefois alterné entre le bon et le moins bon lors de cette rencontre. Elle en était notamment à 1/9 et son équipe accusait un retard de 7 points avant de commencer le dernier quart-temps…

Le quatrième quart-temps a toutefois été le moment pour le premier choix de la Draft 2024 d’élever son niveau de jeu. C’est ainsi elle qui lancera notamment un 14-5 revanchard du Fever avec un tir de loin. Et elle finira le dernier quart-temps, remporté 28-14 par son équipe, avec 10 points et 2 passes décisives.

Cheryl Reeve balaye les questions

Caitlin Clark finit ainsi avec 17 points à 5/17 aux tirs dont un 2/11 de loin, 3 rebonds, 6 passes décisives et autant de ballons perdus… Une prestation mitigée mais, face à Cheryl Reeve, la meneuse n’a pas manqué de réitérer son souhait de jouer un jour pour la sélection aux Jeux Olympiques.

« Représenter son pays, c’est ce dont on rêve lorsqu’on est enfant, » a expliqué la joueuse du Fever. « Et évidemment, (Aliyah) Boston et moi avons l’expérience de jouer pour l’équipe nationale junior, nous savons à quel point c’est amusant et à quel point c’est cool de porter ‘USA’ sur la poitrine. »

Bien qu’elle ait été recalée de Team USA pour cet été, les Jeux olympiques n’en restent pas moins un objectif pour Caitlin Clark et sa coéquipière, Aliyah Boston. D’ailleurs, elles pourront de nouveau se mettre en valeur lors du All-Star Game qui opposera une sélection WNBA à l’équipe olympique des Etats-Unis.

« Cela vous donne une raison de travailler, une raison de rêver. De plus, j’ai l’impression que je peux continuer à m’améliorer et c’est mon objectif principal et c’est ce qui m’enthousiasme le plus pour l’avenir. »

De son côté, Cheryl Reeve a balayé d’un revers de main toutes les questions sur la sélection américaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.