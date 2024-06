Absente des Jeux olympiques, Caitlin Clark pourrait prendre sa revanche au All-Star Game

Pour l’instant, Caitlin Clark ne suit pas les traces de grands noms du basket féminin comme Diana Taurasi, Candace Parker ou Breanna Stewart. Les trois joueuses avaient toutes été sélectionnées avec Team USA pour les Jeux olympiques après avoir été choisies en première position de leur Draft.

La Fédération américaine mise sur le vécu pour son effectif, puisque parmi les sélectionnées, sept joueuses ont déjà une expérience olympique et aucune joueuse n’a moins de 26 ans. Dans ce contexte, il n’y avait pas de place pour la jeune Caitlin Clark.

« Honnêtement, il n’y a pas de déception. Cela me donne juste quelque chose sur laquelle travailler, c’est un rêve, » a réagi Caitlin Clark. « J’espère qu’un jour, je pourrai y être. Je pense que ça me donne un peu plus de motivation. C’est quelque chose qu’on n’oublie pas, et j’espère que je pourrais y être dans quatre ans. »

Une motivation supplémentaire

Ne pas participer à la compétition olympique est un mal pour un bien, puisque ça donnera du repos supplémentaire pour Caitlin Clark et l’Indiana Fever qui n’ont pas été ménagés avec un calendrier chargé en début de saison.

Le championnat marquera une pause juste avant les Jeux et ce sera l’occasion de se reposer et de travailler pour celles qui ne sont pas de la partie à Paris.

« Ce sera un mois formidable pour me reposer physiquement, être en bonne santé et m’éloigner un peu du basketball et de la folie de tout ce qui se passe, » poursuit la jeune vedette du Fever. « Je vais juste trouver un peu de paix et tranquillité. Ce sera une excellente opportunité pour nous de travailler et de nous améliorer. C’est aussi une excellente opportunité pour moi pour aller à la salle de musculation et de travailler sur le terrain. »

Mise de côté pour les JO, Caitlin Clark prend cette non-sélection comme un obstacle, et l’idée qu’il faut atteindre encore le niveau supérieur pour mériter sa sélection.

« Ce qu’elle a dit, c’est : ‘Hé, Coach, ils ont réveillé un monstre en moi’, ce que j’ai trouvé génial », rapporte sa coach, Christie Sides. « Elle est jeune, et elle aura tellement d’opportunités dans le futur. »

Pour montrer à la Fédération américaine qu’elle a eue tort de ne pas la choisir pour Paris, Caitlin Clark pourra sans doute compter sur le All-Star Game puisqu’il s’agira d’une opposition entre Team USA et les meilleures joueuses qui ne font pas partie de l’équipe olympique. La rencontre est prévue pour le 20 juillet prochain.