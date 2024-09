Aleksa Avramovic toujours bluffé par son idole, Stephen Curry

Si Aleksa Avramovic porte le numéro 30 avec la Serbie, c’est en hommage à Stephen Curry, son idole. Et cet été, le nouveau joueur du CSKA Moscou a plusieurs fois eu l’occasion de croiser le fer avec son modèle.

Le meilleur défenseur des Jeux olympiques 2024 confie que c’est d’ailleurs une expérience assez particulière…

« Il n’a littéralement besoin que d’un millimètre » explique-t-il à Mozzart Sport. « Je n’ai jamais joué contre un joueur comme ça. J’aurais aimé joué plus de matchs face à lui pour apprendre à le connaître et mieux faire, mais ce qu’il fait, c’est un miracle. Il shoote, et on ne voit pas la balle partir. J’étais pourtant toujours en position d’arrêter le tir, mais c’était tout le temps inutile. Il avait toujours le petit espace dont il avait besoin. »

C’est surtout en demi-finale qu’Aleksa Avramovic a vraiment compris pourquoi Stephen Curry était le meilleur shooteur de l’histoire, le « Splash Brother » y compilant 36 points à 12/19, dont 9/14 de loin !

Malgré le scénario amer de la rencontre pour sa sélection, le meneur/arrière de 29 ans en retire le positif, et cette médaille de bronze au bout. Désormais, il espère que Svetislav Pesic restera à la tête de la sélection serbe, même si le technicien de 75 ans a annoncé son intention de quitter son poste.

« Je dois lui parler. Je ne veux pas croire qu’il l’ait fait. Pas seulement moi, mais tous les joueurs. J’espère qu’il restera sélectionneur. Je pense qu’il sait tout sur tout », conclut-il malgré tout.

