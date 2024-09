À 21 ans, AJ Griffin envisage déjà de mettre fin à sa carrière !

Il se disait « motivé » par son récent transfert aux Rockets, déclarant avoir « des choses à prouver » dans son Texas natal, au sein d’une franchise « qui [le] veut » réellement. Sauf que, d’après The Athletic, AJ Griffin pourrait ne jamais évoluer pour Houston, puisqu’il réfléchit carrément à arrêter sa carrière de basketteur !

Sélectionné en 16e position de la Draft 2022, ce jeune ailier d’à peine 21 ans n’était pas parvenu à s’imposer à Atlanta (7.5 points et 1.9 rebond), malgré une année rookie prometteuse. Finalement transféré cet été par les Hawks, le fils d’Adrian Griffin semble aujourd’hui ne plus avoir la tête au basket et les Rockets se prépareraient donc, déjà, à le voir quitter leur effectif.

Comme Tyrell Terry…

Pour l’heure, les raisons de cette surprenante décision ne sont pas connues et AJ Griffin imiterait en tout cas un joueur comme Tyrell Terry qui, lui aussi, avait choisi de se retirer prématurément des parquets à cause de troubles anxieux. Avant de revenir en France en cours d’été, une fois mieux dans sa tête.

Vu le jeune âge de l’ancien pensionnaire de Duke, cette éventualité n’est pas non plus à exclure dans le futur, même si les situations sont évidemment distinctes.

A.J. Griffin, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 72 20 46.5 39.0 89.4 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 0.6 0.6 0.2 8.9 2023-24 ATL 20 9 29.0 25.6 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 Total 92 17 44.7 37.2 89.8 0.4 1.4 1.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.