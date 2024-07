AJ Griffin motivé par son transfert chez les Rockets

Trois semaines après son transfert, AJ Griffin porte déjà les couleurs des Rockets puisqu’il est présent à Las Vegas, pour la Summer League. Une façon de se lancer avant une saison importante pour lui, déjà pour rebondir après son dernier exercice plus que moyen à Atlanta et aussi parce que sa dernière année de contrat (2025/26) est en option. C’est la franchise de Houston qui aura le dernier mot.

« J’ai des choses à prouver : c’est mon état d’esprit. C’est une motivation de prouver qu’on a sa place dans la ligue », explique-t-il. « C’est une nouvelle ville, de nouveaux coéquipiers… Je m’amuse ici, c’est agréable de jouer ensemble. »

L’ailier n’a pas encore vraiment brillé en ligue d’été, avec 10.5 points de moyenne après deux matches, en étant maladroit (30% de réussite au shoot). Néanmoins, il voit ces rencontres comme une « bonne opportunité » non seulement pour lui mais pour les « jeunes qui arrivent afin de créer une alchimie ».

Son coach espère le voir être plus agressif, ce qui sera nécessaire en NBA ensuite, car il sort d’une saison ratée, alors que sa première fut intéressante. L’éclosion de Jalen Johnson, l’arrivée de Quin Snyder sur le banc et son faible temps de jeu expliquent cette saison terminée à seulement 2.4 points de moyenne.

« J’avais le sentiment que j’allais être transféré. Je n’ai jamais laissé cela m’affecter. Je vais continuer de travailler, j’ai une chance, un nouveau départ », constate-t-il. « Houston, c’est une équipe qui me veut et c’est le plus important. »

A.J. Griffin, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 72 20 46.5 39.0 89.4 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 0.6 0.6 0.2 8.9 2023-24 ATL 20 9 29.0 25.6 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 Total 92 17 44.7 37.2 89.8 0.4 1.4 1.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.