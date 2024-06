Les Hawks envoient AJ Griffin aux Rockets

Est-ce que les Hawks ont des vues sur Bronny James ? On aura la réponse dans la soirée, mais la franchise d’Atlanta vient de récupérer le 44e choix de la Draft, en provenance des Rockets. Pour récupérer ce choix, Hoopshype annonce que les Hawks se séparent d’AJ Griffin, leur premier tour de Draft en 2022. Après une belle saison rookie, le fils d’Adrian Griffin a loupé sa deuxième saison, barré par l’éclosion de Jalen Johnson. Mais il n’a que 20 ans, et il a tout l’avenir devant lui.

Ailier costaud, formé à Duke, AJ Griffin était sur les tablettes des Rockets depuis janvier, et les dirigeants profitent de cette Draft pour le récupérer.

Derrière Dillon Brooks, il peut apporter une autre dimension physique et athlétique dans l’effectif des Rockets. Mais la concurrence est costaude avec Jae’Sean Tate, Amen Thompson ou encore Jeff Green.

Mais les contrats de Jae’Sean Tate et Jeff Green ne sont pas garantis, et peut-être que la direction va sacrifier l’un des deux. Ou même les deux puisque les Rockets ont désormais 14 joueurs sous contrat, et ils n’ont droit qu’à 15. Et il leur faudra déjà faire de la place pour Reed Sheppard, le 3e choix de la Draft.

A.J. Griffin, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 72 20 46.5 39.0 89.4 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 0.6 0.6 0.2 8.9 2023-24 ATL 20 9 29.0 25.6 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 Total 92 17 44.7 37.2 89.8 0.4 1.4 1.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.