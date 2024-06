Les Rockets ne voulaient que Reed Sheppard

Ils le voulaient, ils l’ont eu ! Les Rockets ont mis la main sur Reed Sheppard avec leur troisième choix de la Draft qui était plutôt convoité. L’arrière de Kentucky était la cible du GM Rafael Stone qui estime qu’il est tout simplement le meilleur joueur de cette cuvée.

« Je ne veux rabaisser personne dans cette Draft, et je pense que c’est une Draft talentueuse. Beaucoup de gars peuvent et auront une carrière NBA vraiment productive, » souligne le GM des Rockets. « Mais après avoir tout étudié, Reed nous est apparu comme le meilleur joueur de la Draft, et de loin. En quelque sorte, il était le seul gars sur lequel nous étions vraiment concentrés. »

Avec Reed Sheppard, les Rocket obtiennent un shooteur très fiable sur la ligne arrière. Mais le profil de l’ancien coéquipier de Rob Dillingham ne se limite pas qu’à son adresse extérieure.

« Si nous ne l’avions pas eu, nous aurions échangé ce choix, avec un choix plus bas, ou nous sérions carrément sortis de cette Draft. Lorsqu’on a eu l’opportunité de le prendre, nous nous sommes jetés sur l’occasion, » ajoute Rafael Stone. « Il sait faire beaucoup de choses. Son tir… est historiquement excellent, ainsi que son sens du jeu, ses passes, sa capacité à dévier des passes, et c’est un athlète du calibre de la NBA. Ce n’est pas quelqu’un de limité sur le plan athlétique. Il comprend et il sent le jeu. Il y a beaucoup de choses qu’on aime chez lui. »

Un joueur compatible avec l’effectif actuel

Le GM des Rockets compte également sur la compatibilité de son 3e choix de Draft avec l’équipe déjà en place et son identité de jeu.

« Il peut vraiment shooter et il peut vraiment passer. Des joueurs comme lui s’intègrent dans toutes les systèmes, » se satisfait Rafael Stone. Il collera bien avec Alperen (Şengun). Il va bien fonctionner avec Amen (Thompson). Il peut bien s’adapter avec Fred (VanVleet), avec Dillon (Brooks). Mais parce que c’est surtout un basketteur talentueux, notamment sur le plan offensif. »

Enfin, les dirigeants de Houston estiment que Reed Sheppard possède un talent singulier, qui en fera un joueur unique dans les années à venir. « Beaucoup de joueurs, dont Donovan (Clingan), pourraient connaître beaucoup de succès. Mais notre évaluation était que Reed possède des compétences très singulières qui lui donnent une chance… d’être unique en NBA » conclut Rafael Stone.

Une chose est sûre, Reed Sheppard s’y voit déjà ! « Ils ont un très bon projet à Houston. L’entraîneur est vraiment bon. Il y a Jalen (Green). Ils ont un groupe de jeunes très athlétiques et nous pourrons jouer vite. On va prendre du plaisir… Il y a des gars comme Fred VanVleet dont je vais pouvoir m’inspirer. J’y vais l’esprit ouvert, prêt à apprendre, prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner. »