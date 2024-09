Bam Adebayo et le trophée de meilleure défenseur de l’année, c’est une longue histoire de frustration. Depuis cinq saisons, l’intérieur de Miami est dans le Top 5 des votes, mais jamais plus haut que la 3e place…

Cette saison, il a ainsi encore été devancé par Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Ce qu’il digère mal.

« Quand on parle de polyvalence et de joueur qui pèse des deux côtés du terrain… C’est un crime qu’il n’ait pas gagné de titre de meilleur défenseur de l’année, juste par l’impact visuel » considère Caron Butler. « Je sais que, statistiquement, on peut regarder beaucoup de données mais il est aussi dans le Top 5 dans ces catégories. »

Il faut être prêt à défier le pivot floridien

Pour l’assistant d’Erik Spoelstra, le meilleur argument en faveur de Bam Adebayo dans la course pour le « DPOY », c’est le travail demandé aux adversaires.

« Quand vous venez au match et que vous voyez ce qu’il fait, à quel point les adversaires doivent travailler dur face à lui, les calories brûlées pour shooter face à Bam… Des arrières, sur les postes 1, 2 et 3, jusqu’aux 4 et 5. Rien n’est facile (face à lui). Il faut se préparer avec un déjeuner rempli de calories, du raisin, des électrolytes et tout ce qu’il faut si vous affrontez Bam » s’amuse-t-il. « Parce qu’il est différent. »

« Pour finir, c’est difficile de nommer un gars, de LeBron James et tous ceux qui étaient dans l’équipe olympique, jusqu’aux gars de notre équipe, qui ne veut pas jouer avec lui. Parce qu’il se soucie de ce qui est important. Et ce que je veux dire, c’est qu’il est un gagnant. Au fond de lui, il est simplement un gagnant » conclut Caron Butler.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.