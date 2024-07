Défenseur de l’année : la frustration de Bam Adebayo ne passe pas

En cas de match entre les Américains et les Français aux Jeux olympiques, les trois meilleurs défenseurs de NBA s’affronteraient. Rudy Gobert et Victor Wembanyama d’un côté, Bam Adebayo de l’autre.

Ce dernier, finaliste pour le trophée de meilleur défenseur de l’année derrière les deux Français, semble avoir encore du mal à digérer. « Je dois faire tout ça (en défense) et tourner à 20 points, 10 rebonds et 5 passes », lâche le pivot de Team USA, en arrondissant ses moyennes sur la saison.

« Ce n’est pas de ma faute si je suis polyvalent, c’est le truc qui m’énerve. J’ai été dans le top cinq pour les votes du DPOY ces cinq dernières années, et il y a toujours des gars à qui vous (les médias) avez donné ce titre plutôt qu’à moi », s’agace-t-il. Et celui-ci de rappeler qu’un « meneur de jeu » (Marcus Smart), un « pivot » (Rudy Gobert) et un « ailier-fort » (Jaren Jackson Jr.) l’ont devancé dans les votes par le passé.

Quid des joueurs autour ?

« C’est moi et beaucoup de gars non-draftés et on a toujours l’une des cinq meilleures défenses », enchaîne le pivot, en référence à sa situation à Miami (5e défense de la ligue l’an dernier). Alors que selon lui, ses concurrents « ont des joueurs All-NBA (autour d’eux) ». « Ils ne s’intéressent pas vraiment à nous et c’est très bien ainsi. Je pense qu’ils devraient faire attention à la régularité parce qu’en tant que Top 5 DPOY, je pense que j’ai la plus longue série dans les meilleurs cinq défensifs », poursuit le quintuple récompensé en la matière.

Derrière cette reconnaissance individuelle se cache un enjeu financier. Yahoo! Sports rappelle ainsi que si le pivot du Heat l’avait remporté ces dernières années, il aurait pu prétendre à une prolongation plus importante que le contrat de trois ans et 166 millions de dollars qu’il a accepté récemment. Un contrat de quatre ans lui aurait ainsi permis de gagner plus de 100 millions de dollars de plus.

« On parle encore de ça ? C’est bien », ironise de son côté Erik Spoelstra, assistant au sein de Team USA qui préfèrerait visiblement tourner la page. Le coach de Bam Adebayo à Miami estime que « beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Il s’agit d’avoir une grande défense, de l’ancrer, de rendre les joueurs autour de vous meilleurs en défense et d’avoir un talent défensif extraordinaire. Il remplit toutes ces conditions. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.